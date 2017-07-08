Helva Şenliği’nde beraberlik çağrısı

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği Helva Şenliği’nin 17’ncisi İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşti.

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, yabancı konuklar ve vatandaşların katılımıyla PTT önünden davul zurna eşliğinde yürüyüş ile başlayan şenlik, İzmit Belediyesi önünde sergilenen halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk’tan gelen ekipler şenliğe katılan vatandaşlara birbirinden güzel gösteriler sundu. Gösteriler sırasında katılımcı ülkelerin bayrakları ve Türk Bayrakları birlikte sallandı. Gösterilerin sonunda protokol, konuk ülkelerin halkoyunları ekipleri ve vatandaşlar hep birlikte halay çekti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut elinde konuk ülkelerin bayrağı ve Türk Bayrağı’nı sallayarak halay başı oldu. Bulut’a yöresel şapka da takıldı. Toplu halayın ardından helva kazanının kapağının açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi. Protokol üyeleri yaklaşık 3 bin kişiye helva dağıttı.

HELVA, SEVİNÇLİ VE HÜZÜNLÜ ANLARDA KAVRULUR

Şenlikte konuşan Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, “Neden helva şenliği olduğunu açıklayayım. Türk toplumunda ve Rumeli’de helva dediğimiz zaman akla farklı iki zaman gelir. Düğünlerimizde ve cenazelerimizde helva kavururuz. Hüzünlü anlarımızda ve sevinçli anlarımızda kullandığımız bu tatlı çeşidini geleneksel hale getirmek istedik.17 sene önce helva şenliği etkinliğine dönüştürdük. Bu yıl da devam ediyorum. İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’ın çok katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

BİRLİK BERABERLİK VE DAYANIŞMA

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ise, “Helva hem üzüntüyü, hem de sevinci temsil eden bir tatlı türü. Bir başka bakış açısından birliği, beraberliği, dayanışmayı temsil eden bir tatlı türü olarak ifade etmek istiyorum. Bu millet 1 hafta önce kutladığımız 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunda olduğu gibi 15 Temmuz’da tekrar anacağımız günler gibi bu millet birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla bayrağına, dinine, egemenliğine, demokrasisine müdahale olduğunda el ele vermeyi bir ve beraber olmayı göstermiştir. Hep beraber birlik ve beraberliği muhafaza edeceğimiz nice yıllara ulaşmayı temenni ediyorum.” dedi.

YARIN SONA ERİYOR

Helva Şenliği dün gün boyu Kartepe eski Seka Kampı alanında etkinlikler ve helva dağıtımıyla devam etti. Yarın Mehmet Ali Paşa Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda saat 20.00’de yine helva dağıtımı ve konserle sona erecek.

Ayşegül KALAYCI