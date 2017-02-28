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Hem “Durak”, hem “Durulmaz”

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Hem “Durak”, hem “Durulmaz”
Gölcük Devlet Hastanesi kavşağında, ana yol üzerinde bir direk üzerinde iki farklı tabela var.

Tabelalardan birine göre, bu direğin bulunduğu bölge minibüs durağı. Ama aynı direkteki diğer tabelaya göre, bu bölgede araçların durması, park yapması yasak. Zaten kaldırımın kenarına araç parkını engellemek için hacıyatmazlar konulmuş. Burada minibüslerin durması için cep yok. Araçların park etmesi de mümkün değil. O halde aynı direk üzerinde hem durak, hem durmak yasak tabelasının bulunması, bizim ilimizdeki trafik keşmekeşinin çok açık bir örneği değil mi?

 

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