Hem gaz, hem su borusunu patlattı 

Ama 7 Ekim Cumartesi günü Kartepe Uzunçiftlik beldesi Emekevler Mahallesi’nde Kocatepe Caddesi üzerinde yaşanan olay gibisi daha önce olmamıştı. Bu bölgede bir üst geçit inşaatında çalışan müteahhit firmanın iş makinası, hem doğalgaz borusunu, hem su borusunu patlattı. Özellikle gaz borusunun patlatılması bölgede büyük panik yarattı. İzgaz ve İSU ekipleri hızla müdahale ederek, sıkıntıyı Sapanca Yolu’na sıçramadan ortadan kaldırdılar.