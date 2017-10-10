Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. PERDE ARKASI

  3. Hem gaz, hem su borusunu patlattı 
Hem gaz, hem su borusunu patlattı 

Hem gaz, hem su borusunu patlattı 

Bizim şehrimizde bir iş yapılırken alt yapı borularının patlatılması artık kanıksanan bir olay haline gelmiştir.

A+A-

Ama 7 Ekim Cumartesi günü Kartepe Uzunçiftlik beldesi Emekevler Mahallesi’nde Kocatepe Caddesi üzerinde yaşanan olay gibisi daha önce olmamıştı.  Bu bölgede bir üst geçit inşaatında çalışan müteahhit firmanın iş makinası,  hem doğalgaz borusunu, hem su borusunu patlattı.  Özellikle gaz borusunun patlatılması bölgede büyük panik yarattı. İzgaz ve İSU ekipleri hızla müdahale ederek, sıkıntıyı Sapanca Yolu’na sıçramadan ortadan kaldırdılar.

 

Bu haber toplam 426 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.