Hem meslek öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar

Akpınar TOKİ Konutlarının olduğu bölgede hayata geçirilen Mis Kokulu Kazançlar Projesi kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Lavanta dikiminin ardından bölgedeki kadınlara istihdam sağlayarak aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla başka etkinlikler de düzenlendi.

Öte yandan proje kapsamında İŞKUR destekli olarak açılan özel gün ve nikah şekeri yapımı kursu ilk etapta 25 kadınla başladı. Kursa katılan kadınlara günlük 25 lira ücret ödeneceği ve kurs sonunda da sertifika verileceği kaydedildi. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal'ın da katıldığı kursun ilk gününde meslek sahibi olacak kadınların oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

Proje kapsamında bölgedeki 75 kadının kursa katılacağını söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Mis Kokulu Kazançlar Projesi, kadınların en önemli sorunlarından biri olan istihdam ve aile bütçesine katkı sağlama konularında desteklenerek mesleki beceri edinmelerini, kişisel kapasitelerini artırmalarını ve öz güven kazanmalarını sağlamak amacıyla yola çıkılan bir projedir. Proje süresince kadınlara mesleki beceri kazandırılacak kişisel gelişimleri desteklenecektir. Kadınlara lavanta yetiştiriciliği, sabun yapımı, turistik-hediyelik eşya yapımı gibi kurslar verilerek hem meslek sahibi olmaları hem de aile ekonomilerine katkı yapmaları sağlanıyor. Projenin hedefleri arasında yoksulluğun azaltılması, cinsiyet eşitliği, kırsal kalkınma ve eğitim bulunmaktadır. Şimdiye kadar bölgedeki 6 kadına okuma yazma öğretildi, istismar eğitimi verildi. Bölgedeki çocukların okul başarılarını artırmaya destek olundu" dediler.