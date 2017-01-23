Hemşeri dernekleri Vanlılar’ın misafiri

Kocaeli’deki hemşehri derneklerinin birlik-beraberlik buluşmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yemek organizasyonunda bir araya gelen Kocaeli Hemşeri Dernekleri, bu kez Vanlılar Derneği Onursal Başkanı Ömer Gögercin’in kahvaltı organizasyonuna konuk oldu.

Kocaeli Vanlılar Derneği’nin organize ettiği ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun koordine ettiği kahvaltıda bir araya gelen dernek başkanları ülkenin, ilimizin ve hemşerilerinin sorunlarını dile getirdiler, çözüm konusunda istişarelerde bulundular. Buluşmada, ayrıca hemşeri derneklerinin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşabilecekleri bir platform kurma kararı da alındı. Hemşeri dernekleri 4 Şubat Cumartesi günü Ekrem Güneri’nin başkanlığını yaptığı Marmara Mardinliler Derneği’nin konuğu olarak bir araya gelecekler.

ETKİNLİĞE KİMLER KATILDI?

İzmit Alemdar Caddesi’ndeki Simit Land Cafe’deki buluşmada Ömer Gögercin’in misafiri olan isimler şunlar:

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu, Adıyamanlılar Derneği Başkanı Seyfidar Çoban, Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkanı Şefik Alpaslan, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Nevzat Kaleli, Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögerçin, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Kocaeli Siirtliler Derneği Başkanı Celal Özak, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır Derneği Başkanı Nejdet Karataş, Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, Kocaeli Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Mehmet Eryılmaz, Kocaeli Çankırılılar Derneği Başkanı Recep Cengiz, Kocaeli Ordulular Derneği Bşk. Yrd. Avni Arıkan, Kocaeli Muş Ovası Derneği Başkanı Mehmet Aydın Mutlu, Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin,

Kocaeli Gaziantepliler Derneği Başkanı Ahmet Öner.