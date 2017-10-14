Hentbolda maçın ardından

VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile 28-28 berabere kalan Beşiktaş Mogaz'ın antrenörü Müfit Arın, "Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlarımız 5-6 farklı skorlarla başlıyor. Bugün de yine öyle bir başlangıç yaptık ve onu kapatmak için de çok büyük bir efor sarf ettik." dedi.

Arın, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün özellikle seyirciler açısından keyifli bir maç olduğunu belirterek, her iki takımın da kendi açısından başarılı olduğunu söyledi.

Rotasyon darlığının en büyük problemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Arın, "Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlarımız 5-6 farklı skorlarla başlıyor. Bugün de yine öyle bir başlangıç yaptık ve onu kapatmak için de çok büyük bir efor sarf ettik." diye konuştu.

Arın, her iki takımında galip gelebilecek bir oyun sergilediğini vurgulayarak, "Sonuçta puanları paylaştık. Her iki tarafı da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Şampiyonlar Ligi maçlarına 5-6 sayı geride başlamanızın sebebi nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Arın, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi çok farklı bir lig. Beklentiler çok fazla ve bu beklentilere de cevap vermeye çalışmak gerçekten takım olarak bizi de yormaya başladı. Her maçı aynı konsantrasyonda ve dar bir kadroyla oynamak gerçekten zor. Biz bu dar kadroyla bunu başarmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Türkiye'de de aynı şartlarda bizi yarıştırmıyorlar. Bu maçtan sonra salı günü tekrar dinlenmeden maça çıkacağız. Bu sirkülasyon içerisinde giden bir Beşiktaş var. Karşınızda ise haftada bir maç oynayan, dinlenen, sizi gözleyen bir rakip var. Biz Türk hentbolunun çıta atladığını göstermeye çalışıyoruz. Başarılı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı temsil etmek istiyoruz. Güzel maçlar oynamak istiyoruz, sürprizler yapmak istiyoruz. Bütün gayemiz bu."

Motor Zaporozhye'nin antrenörü Patryk Rombel de bugün karşılarında sürekli savaşan bir Beşiktaş olduğunu dile getirerek, rakiplerinin son dakikaya kadar mücadele ederek, maçı kazanmalarına engel olduğunu ifade etti.