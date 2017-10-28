Hep birlikte oturup ağlayalım! 

Ümit Metin Yıldız’ı elinden kaçıran Gölcükspor’un hangi teknik adamla anlaşacağı merak konusuydu. Bülent Baturman, Tunahan Akdoğan isimleri başta favori gibi gözükse de, sonradan Kayhan Çubuklu ismi gündeme geldi. Uzun yıllar Gölcükspor’u takip eden, çok geniş bir istihbarat ağı bulunan meslektaşımız Erol Kaçmaz ilk olarak bu ismi ortaya attı. Başkası olsaydı, ne alaka der geçerdim. Gölcükspor’un Çubuklu’yu gündemine alabileceğine hiç ihtimal vermezdim. Erol yazınca, mutlaka bir bildiği vardır diye düşündüm.

İHTİMAL VERMİYORDUM

Gerçekten de öyle oldu. Erol’un dediği gibi Kırmızı-Siyahlı kulüp Kayhan Çubuklu ile anlaştı. Gerçi Çubuklu BAL’da Kocaelispor’u çalıştırdı ama kendisi de ifade etmişti alt liglere çok uzak biridir. O gün belki Kocaelispor’dan ısrarlı teklif geldi, hatırlı dostları devreye girdi diye diye kabul etmişti teklifi ama Gölcükspor ile 3.Lig’de çalışabileceğine pek ihtimal vermiyordum. Başta Başkan Ahmet Şahin’in ve yönetimin aklının köşesinde de Çubuklu ismi yoktu diye biliyorum. Zaten imza töreninde Çubuklu, ani gelişin bir olay dedi.Aldığım bilgi, yönetim kurulundan biri Çubuklu ismini önermiş ve takımı ayağa kaldıracağına dair iddialı söylemlerde bulunmuş. Sosyal medyada baktığımızda bu birlikteliğe olumlu bakanlar kadar, aksi düşüncede olanlar da var. Nasıl olacak, bunu zaman gösterecek. Bize düşen anlaşmanın Gölcükspor’a hayırlar getirmesini dilemek, başarı temennisinde bulunmak.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Tabi, İzmitli bir teknik adamın teknik kadrosunda bu kentten bir ismin bile bulunmaması ilginçliğin ötesinde, düşündürücü. Sürekli teknik adam tercihlerinin dışarıdan yapılmasına tepki gösteriyorduk. Gölcükspor teknik adamı bu ilden seçti ama bu kez de yardımcılar dışardan oldu. Ekipte Sakaryalı, Eskişehirli, İzmirli var, İzmitli yok. Teknik adam dışardan olduğunda ekibiyle gelmesi doğaldı. Ama bu çok farklı. Teknik adam İzmitli, ekibi dışarıdan. Sanıyorum ilk kez böyle bir durum yaşıyoruz. Sözün bittiği yer. Bu kentte 3.Lig’de yardımcı antrenörlük yapabilecek düzeyde birçok isim varken, Çubuklu’nun tercihlerini dışarıdan yapmış olmasını hep birlikte sorgulamalıyız. 3.Lig’de yardımcı antrenörlük görevi için bile bu kentin kaynağı düşünülmüyorsa, hep birlikte oturup ağlayalım. Kimse kusura bakmasın, bu tabloyu ben şahsen içime sindiremiyorum.

Neyse, bu konu önemli, başka bir zaman masaya yatırırız. Bu birlikteliğin Gölcükspor’u ayağa kaldırmasını, hedeflere ulaştırmasını dileyerek yazıma noktayı koyuyorum.

Cem Dizdar’dan Kocaelispor’a övgü

Türk spor basınında en beğendiğim isimlerden biridir Cem Dizdar. Her ne kadar Beşiktaşlı olsa da, olabildiğince objektif bir şekilde, son derece doğru tespitleriyle spordaki eylemleri sorgular. TRT Spor’da Spor Manşet programıyla onu erkanda görmek mümkün. Ayrıca Fanatik Gazetesi’nde uzun yıllardır yazıyor. Türk futbolunun gelişimi için spor basınında Dizdar gibilere çok ihtiyaç var. Kendisine saygılarımı sunuyorum.

2 DAKİKA BİZDEN BAHSETTİ

Dün öğleden sonra Kocaelispor Kulüp Müdürü sevgili İlker Uzel, bir vido gönderdi bana. Cem Dizdar’ın dünkü Spor Manşet programından 2 dakikalık bir alındı var videoda. Dizdar önce yönetmede daha önce hazırlamasını istediği Kocaelispor-Payas Belediye maçının bilet görüntüsünü ekrana vermesini istiyor. Malum o maçın biletinin üzerinde futbol oynayınca güzel temasıyla, “Zaman çalma, futbol oyna, futbol oynayınca güzel” diye yazıyordu.

DİZDAR: “İŞTE OLAY BUDUR”

Cem Dizdar kendisine bileti yakın arkadaşı olan, bilgisine çok inandığını söylediği Ümit Metin Yıldız’ın gönderdiğini belirterek söze giriyor ve devamında, “İşte olay budur. Futbolda beni ilgilendiren konu budur. O şehirde olsam, sırf bu slogan yüzünden maça giderdim. Bu da işte Metin’in sporcularına öğretmek istediği bir şeylerden biri. Zaman çalmayın futbol oynayın, oynayarak gelişirsiniz, kavga ederek, kırmızı kart görerek değil” diyor.

Türk basınının en önemli isimlerinden birinin futbol oynayınca güzel mesajını Kocaelispor örneğiyle vermesi, bizden bahsetmesi hepimizi mutlu etti. Bu övgüleri hak ettiğimizi düşünüyor, sevgili Dizdar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Benim umudum var

Profesyonel geçen haftayı galibiyetsiz geçirdik. 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlik evinde Sancaktepe’den sonra Afyon’a da farklı kaybetti. Bakıyoruz deplasman maçlarında daha dirençli, puana yakın bir performansı var temsilcimizin. Ancak içerde hele erken de gol yediklerinde hemen havlu atıyorlar. İlk yarının ortasını geçtik. Birlikspor sondan ikinci sırada. Düşme hattının üzeriyle fark üç.

BAŞKAN İLE AYNI FİKİRDEYİM

Başkan Erhan Yılmaz’in “Bizden kötüleri de var” yorumuna katılıyorum. Mersin İ.Y düşecek ilk takım, o belli. Tuzla, Eyüp, Buca, Bodrum gibi takımlar da iç acıcı görüntü vermiyor. Birlikspor bu dört takımla çekişecek gibi gözüküyor. Ligde kalmak için ikisini geçmek gerekiyor. Kolay değil elbette ama çok zor da olmasa gerek. Birlikspor düşer mi, kalır mı bilemem ama bildiğim bir şey var ki sonuna kadar mücadele edecekler.

EŞİKTEN ATLARSA, KURTARDI

Tabi, önemli bir nokta var. Devre arası transfer tahtası açılabilirse, o zaman daha iddialı, daha umutlu konuşulabilir. Gerçi aman aman bir borç yok ama, kulübün şartları, ekonomisi de belli. Bugün için çok zor gözüküyor. Yarın ne getirir bilinmez. Başta Körfez Belediyesi ve ilçedeki sanayi kuruluşlarını mutlaka harekete geçirmek, yasağı kaldırmak için şimdiden kaynak arayışına girmek gerekir. Bu sezon çok önemli, kritik. İddiam şudur ki, bu takım ligde kalırsa eşikten atlamış olur, bir daha düşme sorunu yaşamaz.