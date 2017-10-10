Hepsi denetlendi

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdüren Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Gıda üzerine satış yapan işletmelere yönelik yapılan denetimler kapsamında marketler incelendi. Ağırlıklı olarak ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiket kontrolü, ruhsat, bulundurulması gereken resmi evraklar ve mekan temizliği gibi konular inceleniyor. Ekipler işyerlerine gerekli bilgilendirmeleri yaparak vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerini aralıksız olarak sürdürecek.