Her bayram bu çileye nasıl katlanabiliyorlar?

Hayatım boyunca Bayram Tatili yapmadım. Eskiden Ramazan ve Kurban Bayramlarında gazeteler yayınlanmazdı. Yani, biz gazeteciler için tam bir tatil ortamı ortaya çıkardı. O dönemlerde bile, bayram tatillerini evde, İzmit’ten hiç çıkmadan geçirirdim.

Şimdi yollara bakıyorum. Tıklım tıklım. Bayram tatili başlarken insanlar İstanbul’dan ayrılıyorlar. Tatil biterken dönüyorlar. Bütün yollar tıklım tıklım. Bütün yollarda ağır işkence. Yarım saatlik yolu 5-6 saatte gidebiliyorsunuz. Havaalanlarında izdiham var.

Tatilin başında çıktınız yola, gittiniz önceden rezervasyon yaptırdığınız tatil tesisine diyelim. Tesis tıklım tıklım. Kapasitesinin üzerinde müşteri almış. Üstelik, fiyatlar normal zamana göre birkaç misli yüksek. Tesisin havuzunda yüzecek yer yok, plajında üzerine yatacağınız şezlong kalmamış, yemek vakti uzun kuyrukta bekliyorsunuz. Sonra tatil bitti, hadi dönelim. Zaten giderken yorulmuş, konakladığınız tesiste helak olmuşsunuz. Bir de o dönüş yolu.

Bugün lütfen, D-100’ün İstanbul’a gidiş yönündeki trafiğe bir bakın. TEM’deki trafiğe bakın. D-130 yolunda Karamürsel yönünden İzmit’e gelişe, Eskihisar’daki arabalı vapur iskelesine girişteki kuyruğu bakın.

Bu ne çiledir? Her bayram bu çileyi göze alanlar var. Tabii, bir de bu sıkışık trafikteki hayati riskler. Dün itibariyle Bayram’daki kazalarda ölenlerin sayısı 50’yi geçmişti. Bugün kim bilir neler olacak.

Yollar tıkanacak. İstanbul’daki havaalanlarına gelen uçaklar, inmek için havada tur atıp duracak. İstanbul’a otobüsle gelenler, İstanbul Otogarı’na otobüsler giremeyeceği için, çok uzakta inip, ellerinde valizleri ile yürümek zorunda kalacaklar.

Bayram tatilinde büyüklerini, yakınlarını ziyaret için memleketlerine gidenlerin bu çileye katlanmasını anlayabiliyorum. Hasret var. Üstelik, İstanbul’dan kalkıp, memlekete bayram ziyaretine gidenler, en azından baba topraklarından kendilerine verilen taze sebzeler, meyvelerle dönüyorlar.

Ama “Ben Bayram’da Antalya’ya, Bodrum’a, Çeşme’ye gidiyorum” diyenlerin aklına şaşıyorum. Bekle bayram ertesini. Hem fiyatlar düşsün, hem yollar rahatlasın. Hem gittiğin turistik tesiste daha rahat edesin. Nedense her uzun bayram tatilinde aynı sıkıntı var. Bugün tatil başında üstümüzden geçip İstanbul’dan kaçanlar, bu kez yine üstümüzden geçip, İstanbul’a dönecekler. Tatilciler için hem çok masraflı, hem çok zor bir Bayram tatili daha geride kalıyor. Ama görürsünüz, aynı insanlar Kurban Bayramı tatilinde de aynı çileyi göze alacaklar. Ben bunu anlamakta gerçekten çok zorluk çekiyorum.

Bağçeşme’de oto park düzeni lazım

Yedi sülalemiz Bağçeşme’de. Ölüm yıldönümlerinde ve Bayram’larda büyüklerin kabirlerini ziyaret bir görev.

Bayramın birinci günü çıktım Bağçeşme’ye. Babam, kayınpeder, Cevat Çetin, daha pek çok sevdiğimiz büyüklerin kabirlerini ziyaret için. Birinci gün öğleden sonra bile Bağçeşme çok hareketliydi. Mezar alanları gayet temiz, güvenli. Ama Bağçeşme Mezarlığı alanındaki dar yollarda en ufak bir trafik düzeni, önlem yok. Ziyarete gelen insanlar zorunlu olarak arabalarını dar sokaklarda park ediyorlar. Yandan ikinci araba sürtünerek geçiyor. O dar sokaklarda iki araba karşılıklı geldiğinde, kim geri çıkacak kavgası başlıyor.

Kim bilir arife günü, bayramın birinci günü sabahı o bölgede nasıl bir trafik sorunu vardı. Benzer sıkıntılar, kalabalık cenaze törenlerinde de mutlaka yaşanıyordur. Ama özellikle bayram günlerinde Bağçeşme Mezarlık bölgesinde çok ciddi bir park yeri ve trafik düzeni sorunu var. Bu konuda bir şeyler yapılmalı. Bazı yollar genişletilmeli, bazı yollarda otopark için cepler açılmalı. Ziyaretin yoğun olduğu günlerde belki 1-2 kişiyi bu bölgede görevlendirip, tıkanan yollarda yaşanan kavgaları önlemek de mümkün olabilir.

Şu egzoz gürültüsü

Bu şehirde trafik gürültüsüne, bayram sabahları gelişigüzel sıkılan mermilerin sesine falan artık alışmaya başlamıştık. Ama son zamanlarda yeni bir moda başladı: Patlak egzozlar.

Hem motosiklet sahipleri, hem araba sahipleri arasında bu “Patlak egzoz” modası hızla yaygınlaşıyor. Sadece İzmit’te değil. Şehrin her yerinde bu sıkıntı var. Kimi egzozlar sadece korkunç ses çıkartıyor. Kimilerini adeta çok kuvvetli ses veren müzik aletleri gibi ayarlamışlar. Neredeyse egzozu ile bando müziği çalacak. Bazılarından da makineli tüfekle ateş edilir gibi ses çıkıyor.

Ana yollarda, şehrin içinde, mahalle aralarında her an korkunç egzoz sesi ile ürküyorsunuz. Özellikle çocuklar çok korkuyor. Egzozlarını patlattırıp, özellikle gece geç saatlerde sessizlik içinde mahalle aralarına girip, insanları yataklarından hoplatan küstahlar var.

Tuhaftır, egzozu patlak motosikletlere, arabalara trafik polisleri de hiç ses çıkartmıyor. O korkunç egzoz gürültüsü ile motosikletler, arabalar polislerin yanından da gelip geçiyor. Bu iş, bizim şehrimizde bir özenti haline geliyor. Yaygınlaşıyor. Allah aşkına, kent halkının huzuru için hiç değilse şu patlak egzozlara karşı bir denetim çalışması başlatılsın.

Lağım kokusu rahatsız ediyor

İzmit eskiden çok pis kokardı. Eski Gölcük Yolu kenarındaki çöplük kokardı. Maga Deri kokardı. Pakmaya kokardı. Çöplük kalktı, Maga Deri kapandı gitti, Pakmaya’ya -bazen enerji gitmesin diye çalıştırmıyor olsalar da- arıtma tesisleri konuldu.

Ama son yıllarda sıcak havalarda bizim şehrimizde yeniden pis koku, lağım kokusu başladı. Hem şehir merkezinde, hem şehrin pek çok bölgesinde kanalizasyon kanallarının ızgaralarından çevreye lağım kokusu yayılıyor. İğrenç, dayanılmaz bir koku. Üstelik sabah akşam, her an devam ediyor. Zaman zaman pis kokunun şiddeti artıyor.

İzmit’in kanalizasyon sisteminden yükselip şehri çok rahatsız eden bu pis kokuya bir çare bulunmalı. Kanalizasyon sisteminde bir değişiklik mi yapılır. Kokuya neden olan bölgelerde kanalizasyona zaman zaman tazyikli su verilir, temizlik mi yapılır. Bilemiyorum. Ama Büyükşehir Belediyesi’nin bu sorunu çözmesi lazım.

Temizlik, çöp toplama sorunumuz yok. Ama bu bunaltan sıcaklarda bir de lağım kokusu çok rahatsız ediyor.