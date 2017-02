HER ERKEK ADAM DEĞİLDİR

Adam dediğinde mangal gibi yürek olacak. Öyle her patırtıya pabuç bırakmayacak. Bakışından toz olacak, bakışıyla şad olacaksın. Bakmayacaksın beylik laflar etmediğine, bileceksin ki yeri ve zamanı geldiğinde icraatıyla konuşacak. Adam dediğin konuşacağı yerde susup, susacağı yerde konuşmayacak. Az ama öz konuşacak. Tek bir lafıyla kodumu oturtacak. Sözünü sohbetini dinletecek. Espriyle vakar, ciddiyetle saygı arasındaki çizgiyi iyi bilecek.

Adam dediğin yüce gönüllü olacak. Öyle her koşana, her zorlayana yüreğinin kapılarını açmayacak. İki cicim bicime kanmayacak. Dudaktan dökülenle yürekten akanın ayrımına varabilecek. Hayatın her evresinde kendi kendine yetebilecek. Duygusal karmaşalarda hata üstüne hata yapmayacak. Acıyı da mutluluğu da yaşamayı bilecek adam dediğin.

Kendine özgü bir duruşu olacak adam dediğinin. Örneğin merhametle şecaatin, sadakatle ihanetin, cehaletle nedametin ayrımına varabilecek. Söyledikleriyle yaptıkları çelişmeyecek.

Doğal olacak adam dediğin. İşine geldiği gibi davranmayacak. Özü neyse sözü de o olacak. Lafı kırk yerinden eğip bükmeyecek. Lafını söylemeden önce ölçüp biçecek, söylediğinde de sözünün arkasında durmayı bilecek.

Adam dediğinde izzet– i nefis olacak. Midesi değil, yüreği geniş olacak. Kadını önce ana bilecek. Kızına da oğlu kadar evlat diyebilecek. Bacım dediğine meyil etmeyecek. Yar dediğini sahiplenecek. Duracağı yeri de durduracağı yeri de bilecek. Kazanın da öyle her şey kaynamayacak.

Sevmeyi bilecek adam dediğin. Aşkın belden aşağıda değil sol yanında olduğunun farkında olacak. Ruhundaki tek korku sevdiğini incitmek, kaybetmek olacak. Yar aklına düşende yaprak gibi titreyecek.

Adam dediğin haysiyetli olacak. ‘’Ben erkeğim yaparım!’’, demeyecek. Namusun yürekle beyin arasındaki o devasa arena da olduğunu bilecek. Sapla samanı karıştırmayacak. Yürekte başka, parmakta başka yüzük taşımayacak. Bir gönüle iki Leyla’yı sığdırmaya kalkmayacak. .

Adam dediğin zeki olacak. Aynı delikten iki kez ısırılmayacak kadar da akıllı olacak. Kadınca entrikaları yemeyecek. Bir lafı anlatana kadar kırk deveyi hendekten atlatmayacak. Sen konuşurken yüzüne bakacak. Karşındakinin susup da söyleyemediklerini gözlerinden okuyacak.

Adam dediğin ağlamaktan korkmayacak. Takılmayacak öyle erkek dediğin safsatalarına. Vara yoğa değil elbette. Ama ağlamanın sadece kadına özgü değil, insana özgü bir davranış olduğunun da bilincinde olacak. Gocunmadan ağlayacak gerektiğinde.

Adam dediğin derin olacak. Lakin o derinliklerde kaybolmayacak. Bileceksin ki bir okyanusta yüzüyorsun. Her kulaç atışında enginlere yol alacaksın. Unutmayacaksın muhteşem güzelliklere gidilen yolda yunuslar da var köpek balıkları da. Onun seni kaybetmekten korktuğu kadar sende onu yitirmekten korkacaksın.

Okuyacak adam dediğin ama öyle laf olsun diye değil, bilinçli okuyacak. Elif’ i görünce övendire sanmayacak. Sadece tarzını değil bilakis tarzı olmayanı da okuyacak ki duruşunun hakkını verebilsin. Küçük veya büyük bir kütüphanesi olacak. Her konuda az çok söyleyebileceği bir sözü olacak. Amma velâkin şiire Fransız kalmayacak. Ya yazacak ya okuyacak yada dinlemekten keyif alacak.

Adam dediğin utanmayı bilecek. Arın, edebin insana mahsus meziyetler olduğunu aklından çıkarmayacak. Erkeklik kisvesine sığınıp her şeyin mubah olduğu yanlışına düşmeyecek. Dejenere olmayacak adam dediğin. Biraz çocuk, biraz baba, biraz abi, çokça da sevgili olacak.

Adam dediğin kale gibi duracak. Korkmadan dönebileceksin arkanı. Bileceksin ki, o vurursa alnının ortasından vurur. Sırtından değil.. Cümle âlem tersini iddia etse de, o öyle diyorsa öyle olduğuna şeksiz şüphesiz inanacaksın. Aklın sadece özlediğin için onda olacak. Nerededir, kiminledir krizlerine girmeyeceksin. Bileceksin ki nerede olursa olsun seninledir.

Adam dediğinin detayları olacak. Senin bile farkında olmadığın ayrıntıları fark edecek. Şaşırtmayı da, şımartmayı da bilecek. Her haliyle içine sinecek.

Erkek olarak doğmak yazgıdır elbette. Ama marifet adam olabilmektir . Her erkek adam değildir. Fakat her adam da sadece erkek değildir. Tıpkı, her kadının ana olamadığı gibi..

Bu hayatta adam olmak ta yetmez. Adam olarak da ölmeyi bilmek lazım.

Bu yüzdendir ki !

Adam gibi adama da, adam gibi bir kadın gerekir herhalde. Herkese iyi pazarlar.