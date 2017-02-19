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HER ERKEK ADAM DEĞİLDİR

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İbrahim ELGİN

Adam  dediğinde   mangal  gibi yürek olacak. Öyle  her  patırtıya  pabuç  bırakmayacak. Bakışından toz olacak, bakışıyla  şad  olacaksın. Bakmayacaksın beylik  laflar  etmediğine, bileceksin ki  yeri ve  zamanı  geldiğinde   icraatıyla  konuşacak. Adam  dediğin  konuşacağı  yerde  susup, susacağı  yerde konuşmayacak. Az  ama  öz  konuşacak. Tek bir  lafıyla  kodumu  oturtacak. Sözünü  sohbetini  dinletecek. Espriyle vakar, ciddiyetle  saygı  arasındaki  çizgiyi  iyi  bilecek.

Adam dediğin yüce gönüllü olacak. Öyle her koşana, her  zorlayana  yüreğinin  kapılarını  açmayacak. İki  cicim  bicime  kanmayacak. Dudaktan  dökülenle  yürekten  akanın  ayrımına  varabilecek. Hayatın her evresinde  kendi kendine  yetebilecek. Duygusal karmaşalarda hata üstüne hata yapmayacak. Acıyı da  mutluluğu da  yaşamayı  bilecek  adam  dediğin.

Kendine  özgü  bir  duruşu  olacak  adam  dediğinin. Örneğin   merhametle   şecaatin, sadakatle  ihanetin, cehaletle  nedametin  ayrımına  varabilecek. Söyledikleriyle  yaptıkları  çelişmeyecek.

Doğal  olacak  adam  dediğin. İşine  geldiği  gibi  davranmayacak. Özü  neyse  sözü de  o  olacak. Lafı  kırk yerinden  eğip  bükmeyecek. Lafını  söylemeden  önce  ölçüp  biçecek, söylediğinde de sözünün arkasında  durmayı  bilecek.

Adam  dediğinde  izzet– i nefis  olacak. Midesi  değil, yüreği  geniş  olacak. Kadını  önce  ana  bilecek. Kızına da oğlu  kadar  evlat  diyebilecek. Bacım  dediğine  meyil  etmeyecek. Yar  dediğini sahiplenecek. Duracağı yeri de durduracağı yeri de bilecek.  Kazanın da   öyle  her  şey  kaynamayacak.

Sevmeyi  bilecek  adam  dediğin. Aşkın  belden  aşağıda  değil sol  yanında  olduğunun  farkında olacak. Ruhundaki  tek  korku  sevdiğini  incitmek, kaybetmek  olacak. Yar  aklına  düşende yaprak gibi titreyecek.

Adam  dediğin  haysiyetli olacak. ‘’Ben erkeğim yaparım!’’, demeyecek. Namusun  yürekle  beyin arasındaki  o  devasa  arena da  olduğunu  bilecek. Sapla  samanı  karıştırmayacak. Yürekte  başka, parmakta  başka  yüzük  taşımayacak. Bir  gönüle  iki  Leyla’yı  sığdırmaya  kalkmayacak.  .

Adam  dediğin  zeki  olacak.  Aynı  delikten  iki  kez  ısırılmayacak  kadar da akıllı olacak. Kadınca entrikaları  yemeyecek. Bir  lafı  anlatana  kadar  kırk  deveyi  hendekten   atlatmayacak. Sen konuşurken  yüzüne  bakacak. Karşındakinin   susup da  söyleyemediklerini  gözlerinden  okuyacak.

Adam dediğin ağlamaktan korkmayacak. Takılmayacak  öyle  erkek  dediğin  safsatalarına. Vara yoğa değil  elbette. Ama  ağlamanın  sadece  kadına  özgü  değil, insana  özgü  bir  davranış  olduğunun da bilincinde  olacak. Gocunmadan  ağlayacak  gerektiğinde.

Adam  dediğin  derin  olacak. Lakin  o  derinliklerde  kaybolmayacak. Bileceksin ki  bir  okyanusta  yüzüyorsun. Her kulaç  atışında enginlere  yol  alacaksın. Unutmayacaksın  muhteşem  güzelliklere  gidilen  yolda  yunuslar da  var  köpek  balıkları da. Onun  seni  kaybetmekten  korktuğu  kadar  sende  onu  yitirmekten  korkacaksın.

Okuyacak  adam dediğin  ama  öyle  laf  olsun  diye  değil, bilinçli  okuyacak. Elif’ i  görünce  övendire sanmayacak. Sadece   tarzını  değil  bilakis   tarzı olmayanı da  okuyacak ki  duruşunun  hakkını verebilsin. Küçük  veya  büyük  bir  kütüphanesi  olacak. Her  konuda  az  çok söyleyebileceği  bir  sözü  olacak. Amma  velâkin  şiire  Fransız  kalmayacak. Ya  yazacak ya  okuyacak  yada  dinlemekten  keyif alacak.

Adam  dediğin  utanmayı  bilecek. Arın, edebin  insana  mahsus  meziyetler  olduğunu  aklından çıkarmayacak. Erkeklik  kisvesine  sığınıp  her  şeyin  mubah  olduğu  yanlışına  düşmeyecek. Dejenere olmayacak  adam dediğin. Biraz  çocuk, biraz  baba, biraz  abi, çokça da sevgili olacak.

Adam  dediğin  kale  gibi  duracak. Korkmadan  dönebileceksin  arkanı. Bileceksin ki, o vurursa alnının ortasından vurur. Sırtından değil.. Cümle  âlem  tersini  iddia  etse de, o  öyle  diyorsa  öyle  olduğuna şeksiz  şüphesiz   inanacaksın. Aklın   sadece   özlediğin  için  onda  olacak. Nerededir, kiminledir krizlerine   girmeyeceksin. Bileceksin  ki  nerede  olursa  olsun  seninledir.

Adam  dediğinin  detayları  olacak. Senin  bile   farkında  olmadığın  ayrıntıları  fark edecek. Şaşırtmayı da, şımartmayı da  bilecek. Her  haliyle  içine  sinecek.

Erkek  olarak  doğmak  yazgıdır  elbette. Ama   marifet    adam  olabilmektir  . Her erkek adam değildir. Fakat  her  adam da  sadece  erkek  değildir. Tıpkı, her  kadının  ana  olamadığı gibi..

Bu  hayatta  adam  olmak ta  yetmez. Adam  olarak da   ölmeyi  bilmek  lazım.

Bu yüzdendir ki !

Adam  gibi  adama da, adam  gibi  bir kadın  gerekir  herhalde. Herkese  iyi  pazarlar.

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