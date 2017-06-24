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Her gün bayram olsa

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Her gün bayram olsa
Mübarek Ramazan bitti, Bayram'a eriştik. Bayram sebebiyle şehir merkezindeki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

ALIŞ VERİŞ HAREKETLİYDİ

Bayram öncesi İzmit’te alışveriş bir hayli hareketliydi. Genellikle alışveriş için büyük AVM’ler tercih edildi. Ancak şehir merkezi esnafları da  genel olarak bu bayram dönemindeki alışveriş yoğunluğundan memnun. Özellikle arife günü şehir merkezinde yaşanan trafik sorunu ise, bu kentte yaşayanlar için beklenmedik bir durum değildi. 

BÜYÜKLERİ DE KÜÇÜKLERİ DE UNUTMAYIN

Ramazan Bayramı günleri kuşkusuz çalışanlar için önemli bir tatil fırsatı. Ama bu bayramlara sadece tatil gözüyle de bakmamak gerekiyor. Mutlaka büyükleri ziyaret edip, ellerini öpmek; bayramda küçükleri de sevindirmek  herkesin önde gelen görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor. 

YEMEYE İÇMEYE DİKKAT!

Ramazan Bayramı, tatlının, şeker ve çikolatanın çok ikram edildiği günlerdir. Tatlı ve çikolata konusunda aşırıya kaçmamaya özen gösterilmeli. 

Şennur YILDIZ

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