Her parti 13 günü sorunsuz tamamlayacak

Nisan ayı toplantısında bir araya gelen il başkanları, referandum sürecine az bir zaman kala her siyasi partinin sorunsuz 13 günü tamamlayacaklarını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından birlik ve beraberlik adına her ay bir araya gelme kararı alan, Türkiye’ye örnek bir uygulama başlatan 7 siyasi partinin il başkanları bugün 2’nci turun 3’üncü toplantısı için bir araya geldi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ev sahiplinde Kartepe’de bulunan Sukaypark’ta gerçekleşen programa AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, SP İl Başkanı Sinan Ederoğlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katılırken BBP İl Başkanı Şeref Gönenli ise yoğun iş temposu sebebiyle programda yer almadı. Böylece il başkanları toplantısının ilk firesi verilmiş oldu. Bu sonraki il başkanları toplantısı önümüzde ki ayın ilk pazartesi günü DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ev sahipliğinde gerçekleşecek.

BİRLİKTELİK SÜRECEK

Programın açılış konuşmasını yapan ev sahibi Aydın Ünlü, “Bu gün bir eksiğimiz var. BBP İl Başkanı Avukat Şeref Gönenli önemli bir davası sebebiyle katılmadı. Bir sonra ki toplantıya katılacak. Referanduma az süre kaldı. Bu güne kadar sorunsuz gelmesinin sebebi bu masada ki birliktir. Bundan sonra kalan günlerde her siyasi parti sorunsuz 13 günü tamamlayacaktır. Tüm siyasi partiler kalan günde neden evet neden hayır denilmesi gerektiğini anlatacak. Kocaeli’ye yakışır şekilde oylama sonuçlanacak. Her ne olursa olsun Türkiye kazanacak. Burada bir Türkiye var 16 Nisan’dan sonrada bu birlikteliği sürdüreceğiz” diye konuştu.

GENEL BAŞKANLAR GELECEK

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, ise 8 Nisan Cumartesi günü Emex Otel’de gerçekleşecek olan programda Genel Başkanları Gültekin Uysal’ı ağırlayacaklarını söyledi. Uysal, “Referandum bir seçim değil, Türkiye’nin geleceği oylanacak. Tüm Kocaeli halkını programa davet ediyoruz” dedi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise 10 Nisan tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacaklarını ancak programın henüz netleşmeyeceğini kaydetti.

ADALET BAKANI BİRLİĞİMİZİ BOZAMAZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “SP’nin tabanı evet diyecek” söylemine yanıt veren SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı bizim birliğimizi bozamaz. Talihsiz, siyaset nezaketi olmayan bir açıklama olarak görüyoruz. Güzel birlikteliğimizi sıkıntıya sokmayalım” ifadelerini kullandı.

Hayır çalışması yapan gençlere emniyet güçleri tarafından müdahale edilmesi konusuna açıklık getiren Başkan Cengiz Sarıbay, “Bazı sıkıntılar var. Sayın valimiz ve emniyet müdürümüzle sıkıntıları aşıyoruz. Bazı polis memurları kraldan çok kralcı. Yürüyüş yolunda standa açanlara müdahale etmeyenler, bizim hayır dağıtan gençlere müdahale diyorlar. Evet ve hayırıcı anlayıp bağrımıza basmalıyız. Salon bulmaz konusunda sıkıntımız yok. Genel Başkanımız için bize Atatürk Spor Salonu’nu tahsis ettik” şeklinde konuştu.

BİLDİĞİM YOLDAN DÖNMEDİM

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP birlikte program yapacak mı? Sorusunu yanıtlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü,"Böyle bir beklenti kamuoyunda olabilir ama her siyasi parti kendi çalışmasını yapacak. Ama şartlar gerekirse yapabiliriz. Ama şu anlık böyle bir program yok” dedi. Söz alan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “15 Temmuz sonrası bir araya gelmeye başladık. Zaman zaman eleştiri aldık. Birlikte olduğumuz için. Kendi partimden çok eleştiri aldım. Hiçbir zaman bildiğim yoldan dönmedim. Artık Türkiye’de bir uzlaşama modeli olması gerektiğine inanılması beni sevindiriyor.” dedi.

MHP’den ihraç edilen partililerin CHP’nin hayır kampanyasına katılmasını değerlendiren Cengiz Sarıbay, “Bu memleket meselesi değil, parti meselesi. MHP’nin muhalifleri içinde hayır kampanyası varsa bizde yer alırız. Bundan daha normal bir şey olamaz” dedi.

Ünlü ise buna karşılık şunları söyledi: “Kürsünün üstündekiler ve önündekiler diye ikiye ayırdığımız programlar. Kürsünün üstündekilere de hakkımızı helal etmediğimiz kişilerdir”

Çiğdem ARMAĞAN