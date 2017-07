Her puanın kıymetini bilerek; ligde barınma mücadelesi vermek

Futbol tatilde. Ben de uzun süredir Kocaelispor ‘la ilgili yazı yazmadım, bu konuda topa girmemeye özen gösterdim. Yeni sezon öncesi Kocaelispor adına en büyük kazanç, “Ben artık yoruldum, bırakacağım.” diyen Bahri Yavuz’un yeniden başkanlık görevini üstlenmiş olmasıdır.

Kocaelispor adına en önemli kayıp ise, giden futbolcular falan değil; bu konuya samimiyetle giren Tahir Büyükakın’ın Bilecik, Hasan Basri Güzeloğlu’nun Diyarbakır Valiliği’ne gitmeleridir.

Şahsen ben hala şoku atlatamamış durumdayım. Geçen sezon Kocaelispor’un mevcut şartlar içinde Play-off’a kalmasını hiç beklemiyordum. Ama öyle bir sezon geçirdik ki, iç sahada çok kolay kaybettiğimiz puanların yarısını alabilmiş olsak, doğrudan şampiyon olabilirdik. İlk 5’e girdik. Play-off oynadık. Play-off’un ilk turunda kadro kalitesi ve kulüp yapısı açısından bizden daha üstün olan Ankara Demir’i, üstelik ilk maçta İzmit’te berabere kalmış olmamıza rağmen eledik. Finalde, Antalya’da Altay önünde 1-0 öne geçtik. Koruyamadık. Maç penaltılara gitti, direkten dönen bir penaltı nedeniyle biz 3’üncü Lig’de kaldık, Altay 2’nci Lig’e çıktı.

…………….

Bu camia açısından çok büyük bir şoktu. Ama bu şok ortamında en azından KEV sorunu çözüm yoluna girdi. Başkan Yavuz ile konuyu Büyükşehir adına takip eden Büyükakın arasında anlaşma yapıldı. KEV gerekli formaliteleri tamamlayıp, Derince’deki arazinin satışı için ihaleye çıkacak. Büyükşehir Kent Konut, ihalede bu arazi için 55 milyon TL verecek. Daha yüksek bedel öneren bir kişi veya kurum çıkarsa, KEV arazisi ona satılacak.

Daha KEV satılmadan, Kocaelispor devlete olan borçları için yapılandırmaya girdi. Büyükakın, Kent Konut’tan formülünü bulup, ilk taksit için parayı çıkarttı. Ama bu ay sonunda ikinci taksit var. KEV’le ilgili formaliteler devam ediyor. KEV yönetiminin ihale konusunda biraz daha hareketli olması lazım. Temmuz sonunda ikinci taksiti yatıramazsak, bu yapılanma işi tehlikeye girebilir. Başkan Yavuz bu konuda rahat mutlaka bir bildiği vardır.

Bu yazı dün sabah yazıldı. Henüz yeni sezon için grup kuraları çekilmemişti. Kurada hangi takımlarla aynı gruba düşersek düşelim. Biz, bulunduğumuz grup içinde en zayıf kulüp yapısındaki takımlardan biri olacağız. Şehir takımlarına yerel yönetimler, iktidar siyasetçileri yardım ediyor. Kocaelispor’un öyle bir gücü yok. Şimdilik sadece İzmit Belediyesi’nden 100 bin TL’lik malzeme yardımı sözü almış durumdayız.

Transfer yapamıyoruz. Geçen yıl ilk 5’e giren kadronun omurgası korundu. Bu kadro 5 yıldır birlikte oynuyor. Futbolcular artık; kim ne zaman nereye koşacak, pası nasıl atacak, hatta kamptaki odada kim ne zaman yellenecek bunu bile ezbere biliyorlar. Kadronun uzun süredir birlikte olması, bazı yönlerden avantaj. Ama bazı yönlerden de dezavantaj. Bana sorarsanız, bu sezonun ikinci yarısında da transfer yasağını aşamayız. Gelecek sezon başında transferi açalım, takımı yenileyelim, ben razıyım. Bu nedenle, bu sezon her maçta her puanın kıymetini bilmemiz, bizi bu ligde tutacak puanları toplamayı önemsememiz, ligin her anını, puan cetvelinin orta sıralarında götürmemiz önemlidir. Buna razı olmamız lazım. Her şartta ve her koşulda takımın yanında olmamız lazım. Heyecanı kaybetmeden stadı çoluk çocuk, ailecek doldurmaya devam etmemiz lazım.

Bakan Yavuz’un yeni sezonda da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’la çalışma kararı da doğrudur. Yıldız, insan kalitesi olarak Türk futbolunun ortalamasının üzerinde bir teknik adam. Belki Yıldız, şampiyonluğa oynayan bir takımı yönetecek cesarette bir teknik direktör değil. Ama ligde kalmayı, orta sıralarda olmayı hedefleyen bir takım için, Yıldız’ın en isabetli seçim olduğuna inanıyorum.

Kocaelisporlular olarak zor bir sezona gireceğiz. Bahri Yavuz’un yanında olmalıyız. Her koşulda takımın yanında olmalıyız. Şu tribün liderliği konusunu, taraftar grupçuluğunu falan da artık bir tarafa bırakalım. Bu işler, Kocaelispor’a faydadan çok zarar getiriyor.

Bu şehirde Kocaelispor’dan başka bir değerimiz kalmadı. Elbet bu kulübü ayağa kaldıracağız. Geçen sezon play off’a girmek, play off’da finale kadar gelip, final maçında üstünlüğü de ele geçirdikten sonra çok acı biçimde kaybetmek, aslında hepimizi çok sarstı. Eğer biz Altay’ı eleyip, 2’nci Lig’e çıkmış olsaydık, bugün yeni sezona farklı bakabilirdik. 2’nci Lig’de şampiyonluk yarışından söz edebilirdik. Ama şimdi bu koşullarda yeni sezonda her puanın kıymetini bilerek oynamak, ligde kalıcı olmayı yeterli görmek ve bir an önce batık Kocaelispor’u kendi kaynakları ile ayakları üzerinde durabilir hale getirmek, yegane hedef olmalıdır.

Kılıçdaroğlu “Lider” oldu

CHP Genel Başkanlığına geliş şekli hoş değildi. Deniz Baykal kasetle devrilmiş, Kılıçdaroğlu önce “Aday değilim” demesine rağmen, daha sonra CHP Genel Başkanlığını kabul etmişti.

Ufak tefek, kara kuru bir adam. Genel başkan olarak girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. İktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta söylemleri ile Kılıçdaroğlu’nu ezdiler. O ağzını bozmadı, “Pasif” damgası yedi. Biraz sert çıkmaya kalktı, “Böyle siyaset olur mu?” diye eleştirildi.

Parti içinde sürekli kendisine muhalif birileri oldu. Kılıçdaroğılu’nun elinden tutup siyasete aldığı, milletvekili yaptığı kimi doyumsuzlar, Kılaçdaroğlu’nu eleştirip partiden koptu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Referandumu öncesi bir muhalefet lideri olarak önemli sınav vermişti. Son “Adalet Yürüyüşü” ile de siyasi zaferini taçlandırdı.

Kim ne derse desin. Kılıçdaroğlu önderliğindeki “Adalet Yürüyüşü” Türkiye’de çok partili demokrasi döneminin en önemli muhalif hareketi olarak tarihe geçmiştir. Kolay değildi 400 küsur kilometrelik yolu 69 yaşında yürümek. Bir gün yalpalamadı. Bir gün söylemlerinden uzaklaşmadı. Karavanının önüne gübre dökenlere, yol kenarından küfür edenlere bile el salladı.

Türkiye’de sadece iktidarın değil; bir muhalefetin bulunduğunu da kanıtladı. Maltepe meydanında 2 milyon kişi mi vardı, 175 bin kişi mi vardı hiç önemli değil. Kemal Kılıçdaroğlu; bir siyasetçi olarak Türkiye’de ezberi bozdu. Önemli bir muhalif hareket başlattı. Böylelikle, sadece pasif bir CHP Genel Başkanı olmaktan çıktı, artık Türkiye’nin önemli siyasi liderlerinden biri haline geldi.