Her şey Birlikspor için

Körfez ilçede faaliyet gösteren esnaf, iş adamı, siyasi parti ve STK temsilcileriyle kahvaltıda buluşan Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz “Sizlerle birlikte yürüyelim” dedi.

Belediye başkanı İsmail Baran da esnaf, işadamı ve sivil toplum kuruluşlarını kulübü destek vermeye davet etti.

KATILIM BİR HAYLİ YÜKSEKTİ

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz dün Körfez ilçede faaliyet gösteren esnaf, işadamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Belediye Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıda bir araya geldi. Kulübün onursal başkanı olan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, belediye başkan yardımcısı Faruk Denli, belediye başkan danışmanı Metin Özkan, ilçe spor koordinatörü Melih Yücel, siyasi parti ilçe başkanları; Mehmet Kaçar (CHP), Zeki Gürsu (MHP) ve Cemil Çoruh (DP) da kahvaltıya katıldı.

15 Temmuz ile ilgili “Hüzünlü ve gururluyuz. Allah tekrarını yaşatmasın” diyerek konuşmaya başlayan kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Derdimiz; Körfez’e nasıl daha iyi hizmet edeceğimiz. Maalesef kulübümüze karşı ilçemizde aidiyet duygusunu kazandıramadık. O nedenle istişare yapalım diye kahvaltıda bir araya gelmek istedik” dedi.

YILMAZ: “BENİ ÜZEN KAYITSIZ KALINMASI”

Başkan Erhan Yılmaz konuşmasının devamında, “Adı duyulmamış ilçeler kendini tanıtmak için futbol üzerinden profesyonel anlamda atılım yapıyor. Biz de profesyonel kulübümüzün ilçemize katacağı değeri sizlerin sayesinde anlatmak ve artırmak istiyoruz. Sizlerle birlikte yola çıkarak geleceğimiz olan gençlerimize daha iyi hizmet etmek arzusundayız. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırarak destan yazamadık. Ve beni en çok üzen şey bu kulübe kayıtsız kalınması oldu. Bu sene tamamen kendi özüne dönen bir Kocaeli Birlikspor var. Bu takımı doğru planlamayla layık olduğu yere sizlerle birlikte çıkarmak istiyorum. Sürekli kulübümüzün içinde olmanızı istiyorum. İnşallah güçlü bir birliktelikle kulübümüzü sporun başkenti Körfez’e yakışır bir yere taşırız” dedi. Yılmaz’ın ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran söz aldı.

BARAN: “ERHAN BAŞKANIN BÜYÜK EMEĞİ VAR”

İlçede gelecek 2 yılda 40 milyonluk spor tesisi yatırımı yapılacağını, Kaşkaldere, İlimtepe ve Çamlıtepe’de spor kompleksi, Tütünçiftlik’te spor salonu ve gençlik merkezi ve 4 okula spor salonu yapılarak alt yapıda 3 bin 500 olan sporcu sayısını 7 bine çıkaracaklarını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bunu yaparken; 20 civarında amatör kulübümüz var. Ve gençlerimize hedef göstermemiz gerekiyor. Bu noktada Kocaeli Birlikspor’umuz var” dedi. Başka şehir ve ülkelerden sporcu ithal edilmesinden yana olmadığını da belirten Baran, “Kentimizde sporda gelişme olsun ama bu kendi öz evlatlarımızla olsun. Fenerbahçe’den ya da yurt dışından oyuncu getirip Körfez’de oynatmak beni mutlu etmez. İsterse kupa kazandırsın. Ben Körfez’in, Kocaeli’nin evlatları oynasın, başarılı olsun istiyorum. Takımımızın da bu noktaya geldiğini görmekteyim. Erhan başkanın takıma büyük emeği var. 2.ligde bir takımı federasyon gelirleriyle ayakta tutmak kolay değil. Körfez’deki işadamları, sanayiciler, siyasiler olarak bu takıma destek vermek zorundayız. Halkımızı da takımın maçlarına gelmeye ve sahip çıkmaya teşvik etmeliyiz. Bunu yaparsak; nasıl ki Kocaelispor maçlarını 15-20 bin kişi izliyor, bizim Kocaeli Birlikspor’un maçları 5-6 bin kişi neden izlemesin? Bu mümkün ve bunu yeniden sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

“KULÜBÜN ADI KÖRFEZ BİRLİKSPOR OLSUN”

Zaman zaman sanayicilerin ve kent idarecilerinin birçok etkinliğe sponsorluk yaptıklarını belirten başkan Baran, “Kocaeli Birlikspor’a neden en ufak katkıda bulunmuyoruz? Katkı sunmalı ya da katkı sunacak dostları bulmamız lazım. Biz belediye olarak elimizden geldiğince destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum. Hedef yine 1.lig. Körfez’in evlatlarının yükselmeyle ilgili gayretlerini de şimdiden alkışlıyorum” dedi. Geçen sezon renklerini Kırmızı-Beyaz yapan Kocaeli Birlikspor’un bu renkleri tüm alanlarda kullanmasını isteyen Baran kulübün adıyla ilgili de öneride bulundu, “Körfez Birlikspor neden olmasın? Kocaeli genel manada sahiplenmiyorsa Körfez’in sahiplenmesi adına öneridir. Değerlendirilmesini isterim. Körfez’in bir takımı olduğunu işadamlarımızın hissetmesini isteriz. İmkanları doğrultusunda reklam ve sponsorluklarının olması bir aidiyet duygusu geliştirecektir. İnsan bir yere kendinden katkı sunmuşsa gönül de verir” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNİ BELEDİYE YAPSIN YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞİL”

Kurumların sponsor olmaları noktasında bu sezon radikal kararlar almasını dileyen belediye başkanı İsmail Baran, “Oyuncuların da ‘Arkamızda Körfez var’ özgüveniyle oynaması durumunda başarı geleceğine inanıyorum. ‘Ben taşın altına şu kadar elimi koyabilirim, benim katkım şu kadar olur, maddi ve manevi bana ne düşer?’ diye herkesin payını ortaya koyması lazım. Siyasi partilerimizin, esnaf odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bir dahaki programda olmasını umuyorum. Ondan sonra ülkemizin en büyük sanayi ilçesi Körfez’de kulübe destek sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. ‘Her şeyi şu yapsın, hepsini belediye yapsın’ yaklaşımı doğru değil. Sıcağı sıcağına girişimlerde bulunup ne olacağını görelim. Erhan Bey sizlerle tek tek de görüşür. Kişisel ya da kurumsal desteklerinizi sunmaya ya da sponsor bulmaya gayrette olun. Kamp sonunda transfer gerekiyorsa bunu değerlendiririz. Gerekmiyorsa da futbolcularımıza prim ödeme katkısında bulunursanız takımımız çok daha iyi bir noktada olur” sözlerini kaydetti. Sohbet havasında geçen kahvaltıya katılan davetlilerin de fikir ve önerileri alındı.