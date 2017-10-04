Her yer tanker 

Bölgedeki dolum tesislerine gelip giden, üzerlerinde “Tehlikeli madde” yazılı kocaman tankerler, park edecek yer bulamadıkları için bölgede boş buldukları sokak aralarına park ediliyor. Mahalle sakinleri bu durumdan rahatsız. İşlerini yapmaya çalışan tanker şoförleri de rahatsız. Bu bölgede tankerler için yerleşim alanları dışında bir otoparka kesinlikle çok ihtiyaç var.

