Her yerde aranıyor! Şaşırtan detay

KAYIPLARA KARIŞTI

Kocaeli’nin tanınmış avukatlarından olan 1 çocuk babası Kocaeli 1. Noteri Sibel Geredeli ile evli Avukat Mehmet Samim Geredeli, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen Serhat Abdullah Sağ tarafından 10 Ekim Salı günü saat 16.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi Pırıldar İş Merkezi’nin 4. katındaki ofisinde 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Zanlı ise olay yerinden araçlara kaçarak kayıplara karıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise harekete geçerek zanlı Serhat Abdullah Sağ’ı her yerde aramaya başladı. Yapılan çalışmada olay anında Sağ’ın yanındaki 2 kişi dün Pendik’te yakalanıp gözaltına alındı.

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Mehmet Samim Geredeli gibi katil zanlısının da Bolulu olduğu öğrenildi. Kocaeli Polisi ise yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Kerim YAVUZ

