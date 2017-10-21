Her yerde aranıyor.. Tırnakçılara dikkat!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez Tütünçiftlik Tuğrul Caddesi’ndeki bir bebek eşyası satan işyerine gelen, türbanlı bir kadın alışveriş yaptı. Daha sonra 200 lira veren kadın, 17 liralık alışverişin üstünü aldıktan sonra indirim istedi. Olmayınca da para üstünü geri verdi verdi ve bu arada içinden 50 lirayı tırnakçılık yöntemiyle aldı.

Bu sırada dükkana giren ve görevli bayanı meşgul eden, tırnakçı kadının yardımcıları olduğu sanılan kişilere bakarken, aldığı para üstünü tekrar saymayan kasiyer, parayı kasaya koydu. Daha sonra kasadaki parayı sayan görevli eksikliği fark etti ve durumu polise bildirdi. Polis, eşkâli verilen kadını aramaya başlarken, esnafı da dikkatli olması konusunda uyardı.

Binali ASLAN