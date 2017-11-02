Her yerde aranıyorlardı! Gölcük'te yakalandılar
Gölcük ilçesinde araması olan 4 şahıstan silahla yaralama suçundan kesinlemiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.
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Edinilen bilgilere göre hakkında silahla adam yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonrası kıskıvrak yakalandı. İzmit'ten aracı ile kaçarken polisi peşine takan F. T. (43), Gölcük'te polis ekiplerinin yolu kapatması sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, hastanedeki işlemlerinin ardından Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan yine bu sabah Gölcük ilçesinde haklarında tehdit ve zorla alıkoyma suçundan 6 şar yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., İ.K.ve M.K. da Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
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Etiketler : Gölcük, aranana şahıs
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