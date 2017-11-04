Her yerde aranıyorlardı! Kartepe'de yakalandılar

11 GRUP 180 PERSONEL

Kartepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Trafik Denetleme, Narkotik, KOM ve TEM Şube, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri ile belediye başkanlığı, Sağlık Gıda ve Tarım Müdürlükleri personellerinden oluşan 11 grup 180 personel ile seyir halde sabit yol arama, kontrol noktalarında umuma açık yerlerde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI

Kimlik kontrolü yapılan 1169 şahıstan aralarında konut dokunulmazlığına ihlal ve yoklama kaçağı suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde ise 2 şahısta 7.3 gram esrar ele geçirildi. 1 şahısta 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere 2 şahıs hakkında adli, 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Kontrol edilen 35 iş yerinde olumsuzluk görülmedi. Trafik kontrolü yapılan 241 araçtan 35 araç sürücüsüne 18. 831 TL idari para cezası uygulandı.

Kerim YAVUZ

