'Her Zaman Yanımdasın' projesinde binicilik eğitimi aldılar

Başiskele Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı 'Her Zaman Yanımdasın' projesi kapsamında çocuklar binicilik merkezinde misafir edildi. Geziye katılan çocuklara atlarla ilgili bilgiyi ve binicilik eğitimini Nehirland Country Club Binicilik Kulüp Başkanı Erol Mutlu verdi. Çocuklar gün boyunca ata bindi, ok attı ve eğlendi. Geziye Başiskele Kaymakamı Atila Kantay ile Aday Kaymakam Göksu Bayram eşlik etti. Öğle yemeğinin ardından Başiskele Kaymakamı Atila Kantay projeye sundukları katkılarından dolayı Nehirland Country Club işletme sahibi Ali Nuri Ergun'e, Erol Mutlu'ya ve gezinin taşımacılığını üstlenen firmanın sahibi Necdet Sarıoğlu'na plaket verdi.