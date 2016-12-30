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Hereke Bölgesi’nde doğalgaz kesintisi

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Hereke Bölgesi’nde doğalgaz kesintisi
İlimiz Körfez ilçe İlimtepe bölgesinde İzgaz’a ait çelik ana borularda bilinmeyen bir nedenle dün yangın çıktı.

İzgaz ekipleri hemen olaya müdahale ederek bu hattın gazını kestiler. Yangının İlimtepe Mahallesi 218’nci sokakta çıktığı bildirildi.

ETKİLENEN BÖLGELER

Şebekede meydana gelen yangın nedeniyle dün geceden itibaren  Körfez ilçe Belen, İlimtepe, Kalburcu ve Cumhuriyet Mahalleleri ile  Hereke  Hacı Akif Mahallesi, Agah Ateş Mahallesi, Kışladüzü Mahallesi, 17 Ağustos Mahallesi ve Yukarı Hereke Mahallesi’ne  gaz verilemedi. İzgaz yetkilileri hattaki onarım çalışmasının aralıksız sürdüğünü, en kısa zamanda gaz verilmeye başlanacağını belirttiler.

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