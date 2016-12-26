Hereke Kalesi yeniden doğuyor

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan ve kaderine terk edilen Hereke Kalesi Körfez Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ‘tarihi değerleri gün yüzüne çıkarma’ gayreti, Hereke Kalesi’ne hayat verdi. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi, atıl ve kaderine terk edilmiş durumdaydı. Körfez’de tarih koridorunu canlandıracak projelere imza atan Başkan İsmail Baran, Hereke Kalesi’nin de yeniden hayat bulması adına çalışma başlattı. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçen bin 400 yıllık kale için başlatılan çalışmalarda ilk etap tamamlandı, ikinci etap için de start verildi.

İlçedeki tarihi yapıları birer birer turizme kazandıran ve halkın hizmetine açan Körfez Belediye İsmail Baran, “Hereke Kalesi yaklaşık bin 400 yıllık bir yapı nama maalesef yerle yeksan olmuş. Biz tarihimizi yeniden canlandırma adına Hereke Kelesi için restorasyon çalışması başlattı. Etap etap çalışmaları tamamlıyoruz. Tarihi alanda Körfez’de ne varsa halkımızın hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.

Restore çalışmasıyla yeniden canlandırılacak olan Hereke Kalesi, bittiğinde bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak. Hereke Kalesi’ndeki çalışma tamamlandığında; Kaise Wilhelm Köşkü, Kutluca Tergrafhanesi ve Tütünçiftlik Tren Garı ile birlikte tam bir tarih koridoru oluşacak.

Hereke Kalesi’nin yeniden turizme kazandırılması çalışması, Körfez Belediyesi’ne bir de ödül getirdi. Antalya EXPO Center’da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında da Körfez Belediyesi büyük ödüle layık görülürken, ödülü Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran aldı.