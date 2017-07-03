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Hereke sahilleri cıvıl cıvıl

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Hereke sahilleri cıvıl cıvıl
Körfez sahilleri hafta sonu hava da güzel olunca, insanların akınına uğradı. Başkan Baran da eşi Bilge Baran ile birlikte Hereke sahilinde piknik yapanların keyfine ortak oldu.

Yeşil ve mavinin en güzel renk tonlarının buluştuğu Körfez’in sahilleri, hafta sonu sıcak hava fırsatını değerlendiren vatandaşlar tarafından doldu, taştı. Havaların ısınmasını fırsat bilen Kocaeliler ulaşım sıkıntısı yaşamadan hem kendileri dinlendi, hem de çocuklarını eğlendirme fırsatı buldu. Mangallar yakıldı, semaverlerde demlenen çayda sohbet kadar koyuydu.

BAŞKAN DA GEZDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da eşi Bilge Baran ile birlikte sahilleri dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi. Hereke sahilinde hafta sonunu değerlendirenlerin keyfine ortak olan Başkan Baran, onların talep ve önerilerini de dinledi. Başkan Baran, vatandaşların isteğini kıramadı, kurulan sofralara oturdu.

VATANDAŞ MEMNUN

Sahillerde büyükler kadar çocuklar da güzel vakit geçirdi. Çocuklar, oyun grupları ve spor alanlarındaki eğlenceleri ile parka ayrı bir canlılık kattı. Spor ve piknik yapma imkanı bulanlar kadar olta ile balık tutanlar, yeşil çimenlerin üzerine uzananlar ve yürüyüşe çıkanlar, hafta sonunu en güzel şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

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