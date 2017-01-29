Hereke Yıldızspor galip Velimeşespor berabere

BAL’da 15’inci hafta müsabakalarında temsilcilerimizden Hereke Yıldızspor, sahasında şampiyon adaylarından Çorluspor’u 3-2 yendi, uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı.

GEBZESPOR UPAN FARKINI 4’E İNDİRDİ

Gebzespor’un ligden çekilen Kırklareli Yıldırımspor karşısında 3-0 hükmen galip geldiği haftada, lider Ergene Velimeşespor sahasında Uzunköprüspor ile 2-2 berabere kaldı. Gebzespor, bu hükmen galibiyetle puanın 28’e çıkardı, ikinci sıraya yükseldi, zirveye ile arasındaki puan farkını da 4’e indi. Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan, 2’de 2 yapan Çayırovaspor da, deplasmanda Edirnespor ile 0-0 berabere kaldı.