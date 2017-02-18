Hereke Yıldızspor’da Abdurrahman ayrıldı

TAKIMDAN AYRILAN 5’İNCİ OYUNCU OLDU
Bu sezon ligde kökü günler geçiren Kırmızı-Yeşilli ekipte, ligin ikinci yarısı öncesinde M.Ali Kurun, Serhat, Beratcan ve Harun ile yollar yarılmıştı. Abdurrahman’ın da gitmesi ile ligin ikinci yarısında takımdan ayrılan futbolcu sayısı 5’e yükseldi. Teknik Sorumlu Ecevit Kara, “Son iki maçta hem Vefa, hem de Çayırovaspor karşısında hak etmediğimiz yenilgiler aldık. Her şeye rağmen umudumuzu koruyoruz” dedi.
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