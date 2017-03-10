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Hereke’deki sıkıntı

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Hereke’deki sıkıntı
Bir zamanlar belde konumunda olan, belediyesi bulunan Hereke, mahalle statüsüne dönüştürüldükten sonra hizmet alma noktasında sıkıntı yaşamaya başladı.

Hereke’de en büyük sorunlardan birisi de gasilhane. Hereke’de bir vefat meydana geldiğinde, yıkanmak için Körfez’e gidiyor, sonra tekrar Hereke’ye getiriliyor.

Bu konuyu, Saadet Partili yöneticiler birkaç kez gündeme getirmiş, Hereke’de gasilhane açılması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu konuyu bu kez de CHP’li Belediye Meclis Üyesi Engin Taşdemir gündeme getirdi. Herekelilerin cenaze işlemleri için Körfez'e gelmesinin büyük sıkıntı oluşturduğunu belirten siyasiler, bir an önce Hereke’ye gasilhane yapılmasını istiyorlar.

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