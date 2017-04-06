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Herekeli öğrencilere bisikletleri teslim edildi

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Herekeli öğrencilere bisikletleri teslim edildi
Körfez Belediyesi’nin ilçedeki 5.sınıf öğrencilerine yönelik verdiği toplam 3400 bisikletin dağıtımı sürüyor.

Son olarak Hereke Nuh Çimento İlkokulu ve Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 128 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi.

Törene; AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, Başkan Danışmanı Yılmaz Pekmezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, öğretmenler ve veliler katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Eğitime ne kadar hizmet etsek azdır. Geleceğimizin teminatı siz gençlersiniz” dedi, eğitime katkıyı sürdüreceklerini söyledi. AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da Kocaeli’deki öğrencilerin şanslı olduğuna vurgu yaparak, “Gerçekten herkese nasip olmayan bir yerel yönetim var. Türkiye’de gençlerimizin gücünden daha fazla istifade edeceğimiz bir dönem başlıyor. Rabbim bu dönemi de aydınlık eylesin. Türkiye’ni geleceğe daha güçlü taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

 

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