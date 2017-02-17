Hereke'nin bir isteği var

Saadet Partisi Hereke Temsilcisi Ömer Umutlu, yapılan mahalle toplantısında, Hereke’nin halkının isteklerini dile getirdi.

Ömer Umutlu, 7 mahalleye sahip olan Hereke’de, cenaze olduğu zaman 25 kilometre yol katedip, Tütünçiftlik’te Körfez Merkez Mezarlığı’na gittiklerini, daha sonra da geri döndüklerini belirterek, "25 kilometre yolda cenazemizi taşıyıp, Körfez mezarlığında yıkatarak, geri getirip gömüyoruz. Bu hem cenazeye, hem de cemaate eziyet oluyor. Oysa Hereke’de gasilhane var ama personel yok. Personel yetersizliğinden atıl olan gasilhane bakımı yapılıp, hizmete geçerse Hereke halkı da bu eziyeti yaşamaz.’’ dedi.

Özellikle kış aylarında bu eziyetin daha da arttığını ifade eden Ömer Umutlu, Hereke halkı olarak bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

Binali ASLAN

