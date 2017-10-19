Körfez Belediyesi, Hereke’ye girişi rahatlatacak proje için çalışmaları başlattı. Uzun yıllardır kullanılmayan 5 katlı binayı kamulaştıran kısa süre önce Körfez Belediyesi, yıkım için geçtiğimiz günlerde ilk kepçeyi vurdu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yıkım bölüm bölüm gerçekleştirildi.

DÜZENLİ HAL ALACAK

Yıkımın tamamlanması ve molozların kaldırılması sonrasında Hereke’ye girişi hem rahatlatacak hem de düzenli hale getirilecek proje için çalışma başlatılacak. Yetkililer, bölgede yapılacak olan proje için uzun süredir çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “Proje tamamlandığında, Hereke’ye giriş daha kolay ve düzenli hal alacak” ifadelerini kullandı.