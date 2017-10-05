Herkes bu eğitimi almalı

Kısa adı KOBİTEM olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim merkezindeki eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak yapıldı. Emel Zengin tarafından teorik, Tolga Akçin tarafından da uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin oldukça yararlı geçtiği kaydedildi. Gün boyu devam eden eğitimde yangın sınıfları, yangına karşı ilk müdahale gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu. Yangınların katı, sıvı, gaz ve metal yangınlar olarak sınıflandırıldığının anlatıldığı eğitimde her yangına müdahalenin farklı olduğu ifade edildi. Yangın esnasında paniklememek gerektiği ve öncelikle kendi can güvenliğimizin önemli olduğunun da anlatıldığı eğitimde evde çıkabilecek yangınlara karşı neler yapılacağı konularında da belediye çalışanlarına bilgi verildi. Teorik eğitimin ardından uygulama eğitimine geçildi. İtfaiye eğitim alanında oluşturulan yangınlara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği yangın söndürme cihazlarıyla uygulamalı olarak gösterildi.

