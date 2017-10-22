Herkes hasta yatıyor

Son bahar tuhaf geçiyor. Gündüz sıcaklığı 24 derece. Gece sıcaklığı 6-7 derece. Bir gün tam bir bahar, pastırma yazı havası oluyor. Ertesi gün yağmur ayaz.

Elbette bu havalar hastalıkları yaygınlaştırdı. Üstelik toplu taşım araçlarının tıklım tıkış hali, okulların açık olması gibi etkenlerle hastalığın bulaşma hızı da artıyor.

Ateşleniyor insanlar. Burunları akıyor. Halsiz düşürüyor grip, nezle. Hele o küçücük okul çocuklarının gözleri çakmak çakmak olmuyor mu, içim gidiyor. Grip, sadece çocuklar arasında değil, büyükler arasında da yaygın. Sadece okullarda devamsızlıktan söz edemeyiz. İşyerlerinde de pek çok insan eksik. Hastaneler rapor, eczaneler ilaç yetiştiremiyorlar.

Üstelik hastalık sadece griple, hafif ateş, halsizlikle sınırlı kalmıyor. İshal yaygın. Eskisi gibi değil. Hastalık çok kısa sürede zatürre boyutuna ulaşabiliyor. Hayatı risk yaratıyor.

Çok dikkatli olmak lazım bu mevsimde. Terleyip, üşütmemeye, hastalık mikrobu taşıdığı gözlerinden anlaşılan kişilerle yakın durmamaya özen göstermek lazım. Fuzuli yere öpüşmemek, yüzünüze doğru hapşırandan, öksürenden kaçınmak lazım. Doktora danışarak belki grip aşısı olunabilir. Ama özellikle okul çocuklarını bu salgından korumak lazım. Bırakın çocuk birkaç gün, birkaç ders kaçrsın. Küçük de olsa hastalık belirtisi gördüğünüzde çocuğunuzu okula yollamayın, evde istirahat ettirin. Böylelikle hem hasta çocuğun daha fazla hastalanmasını önler, hem hastalığın başkalarına geçirilmesini engellersiniz.

Sözün kısası, zaman sağlık açısından dikkatli olma zamanı. Bu yıl, hala yeşil kabuklu olsa da mandalina çok lezzetli başladı. Bol bol portakal, mandalina yemek, suyunu içmek lazım. Ne olur, ilk hastalık belirtisinde evdeki ecza dolabını açıp, kafanıza göre antibiyotik yutmayın, yutturmayan.

“Olmaya devlet cihanda Bir nefes sıhhat gibi” demiş, hastalıklardan çok çeken Sultan Süleyman. Sağlığınıza dikkat edin. Ayağınızı sıcak, başınızı serin tutun. Saygılar, selamlar.