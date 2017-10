HERKES KENDİNE YAKIŞTIRDIĞI GİBİ DAVRANIR

Her birimiz çocukluktan itibaren belli davranışlara ve iletişim biçimine alıştık. Olaylar karşısında çeşitli davranışlar ve iletişim biçimleri sergiliyoruz.

Bazılarımız paranın ve mevkinin verdiği güç, şımarıklık ve fütürsuzlukla her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Kimimiz susup sabredip, karşımızdakilerin hatasını anlayıp hakkını vermesini bekliyor.

Kimimiz de haksızlık ve adaletsizlik karşısında susan, sabreden, duruşunu ve asaletini bozmadan bekleyene şaşırarak, hata üzerine hata yaptırmaya, azmettirmeye çalışıyor.

Bazılarımız da kırk kat ellere yardım edip, yakınlarımızı sıkıntıda bırakıyoruz, türlü usulsüzlüklerle haklarını bile vermeyip, bununla öğünüyoruz, haksızlığı görmezden gelip, gerçek durumu araştırmayıp bizi etkileyenlere inanıyoruz. Kimimiz bu usulsüzlüklere ortak ve yönlendirici olup meslek icabı diyerek kurtulmaya çalışıyoruz, hataları sadece başkalarında arayıp kendimizi daima haklı görüyoruz.

Çevre faktörü etkili elbet. Çevre fırsatçı ve yanıltıcı bir çevre ise, yanlışları görmek, kendisine zarar verecek davranışları yapmak kolaylaşıyor. Kişi yanlış davranışını anlasa bile yanlışından dönmesi zorlaşıyor.

Zaman içinde değişen değerlerimize göre davranışlarımız ve iletişim şeklimiz, uslübumuz da biraz değişebiliyor. Yetişme tarzımız, değerlerimiz, aldığımız eğitim, içinde bulunduğumuz ortam ve çevremiz, çevremizdeki kişilerin etkisiyle olaylara karşı çeşitli tepkiler veriyoruz yani davranışlar sergiliyoruz.

Bazılarını kendimize yakıştırıyoruz, bazılarını yakıştırmıyor sonradan pişmanlık duyuyoruz. Bazı davranışlarımız da çevremizdekiler bize yakıştırmıyor ve eleştiriyorlar.

Eleştirildiğimizde eleştirinin geldiği kişiye bağlı olarak eleştiriyi dinliyor, düşünüyor, göz ardı ediyor veya öfke ve kızgınlık nöbetleri geçiriyoruz, daha çok bileniyoruz, intikam almaya çalışıyoruz.

Yaşadığımız olaylar ne olursa olsun, sonuçta o anda kendimize neyi yakıştırırsak o davranışı sergiliyoruz. O davranış yanlış ise, fark ettiğimizde özür dilemiyor ve pişman olmuyorsak o yanlış üzerimize yapışıyor ve benimsemeye başlıyoruz.

Oysa davranışlarımız ve iletişim biçimimiz iş ve özel yaşamımızı, geleceğimizi de şekillendiriyor, itibarımızı etkiliyor. Her birimiz olumlu veya olumsuz toplumsal değerlerden de etkileniyoruz.

Paranın ve usulsüzlüğün her türlü gücün değer gördüğü bir toplumda kişilerin önce kendilerine bakıp “ben kendime hangi değerleri, davranışları ve iletişim biçimini yakıştırıyorum. Yakıştırdığım davranış gerçekten beni anlatıyor mu bu ben miyim? “diye sormasında fayda olabilir. Elbette bu öz eleştiriyi yapmak hem kolay değil, hem de herkesin harcı değil.

Zaman zaman, para, mevki, güç ile kişinin hayal bile edemediği bir hayata kavuşması, çevresindekilerin onu menfaat elde etmek için pohpohlaması, şişirilmiş egolar ve yarının unutulması insanları sonradan pişman olacakları davranışlara sürükleyebiliyor. İstisnasız herkes için geçerli olan bu durumda belki hayatımızı, yaptıklarımızı ve davranışlarımızı durup düşünüp yeniden gözden geçirmekte fayda var. Ne de olsa iyi ve kötü davranış sahibine aittir.

Sözün özü, her konuda kendinize yakışan davranışları mı sergiliyorsunuz? Başka bir deyişle davranışlarınızı kendinize ne kadar yakıştırıyorsunuz? Bazen de kendinize yapıştırdığınız davranışları egonuzu şişirdiği için mi vaz geçemiyorsunuz? Düşünmek için bu gün tam zamanı.