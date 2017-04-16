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Herkes sandığa koştu! İşte Kocaeli'den seçim manzarları

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Herkes sandığa koştu! İşte Kocaeli'den seçim manzarları
Anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişi sandık başına gitti.

Bugün kullanılacak her oy, Türkiye’nin yönetim biçimini belirleyecek, ülkemizin geleceği açısından çok büyük değer taşıyacak.

İlimizde oy kullanma işlemi bugün 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Sandık başında kuyrukta oy kullanmak için bekleyen yoksa, saat 17.00’den itibaren sandıklar açılacak ve oyların tasnifine başlanacak. Türkiye genelinde sonuçların gece yarısından önce netleşmesi bekleniyor.

1.301.000 SEÇMEN

Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kuruldu. İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişi. Referanduma katılma oranının çok yüksek olması bekleniyor. Ancak bugün oy kullanma işlemi çok basit. Bu nedenle, sandık başlarında kuyruklar oluşması beklenmiyor.

İŞTE KOCAELİ'DEN SEÇİM MANZALARI

KİMLİĞİNİZ YANINIZDA OLSUN

Oy kullanmak için sandık başına giderken, mutlaka oy kullanacağınız sandığın numarasını biliyor olmanız lazım. Ayrıca oy kullanabilmek için, vatandaşlık numarası ihtiva eden bir resmi kimlik kartı bulunması gerekiyor. Muhtarınız tarafından seçmen bilgi kartınız size getirilmemişse, bu kağıdı da yanınızda bulundurmanız, oy kullanmanızı daha kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

İKİ SEÇENEKTEN BİRİ

 Bugün seçmenler, iki seçenekli oy pusulasına “TERCİH” mührünü basacaklar. Oy pusulasının beyaz tarafında “EVET”, kahverengi tarafında “HAYIR” yazılı olacak. Tercih ettiğiniz tarafa mührü basarken, diğer tarafa en küçük şekilde geçmemesine dikkat etmelisiniz. Mührü vurduktan sonra kısa bir süre mürekkebin kurumasını bekleyebilir, ya da oy pusulasını, ters katlayarak mührün öbür tarafa geçmesini önleyecek şekilde zarfa koyabilirsiniz.

 

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