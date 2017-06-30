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Herkese gönderiliyor! Sakın açmayın

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Herkese gönderiliyor! Sakın açmayın
Kişisel bakım marketi Gratis adı kullanılarak gönderilen virüslü mesajlara dikkat.

Bu mesajlarda Gratis Gift'ten 1.250 TL değerinde kupon kazandığınız ifade ediliyor ve linke tıkladığınız an virüs bulaşıyor. Virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirket, kanuni işlem başlattıklarını ve gift uygulamalarının olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin kişisel bakım marketi Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat. Son günlerde sıkça karşılaşılan bu mesajlar aslında virüs. Gratis Gift adı altında yapılan bu kandırmacada linke tıkladığınız andan itibaren virüs telefonunuzu sarıyor. Telefonlarınıza gelen bu mesajı sakın açmayın

Ardından telefonunuza bulaşan virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Sizden gönderilmiş gibi duran bu mesajdaki bağlantı linkini tıklayan arkadaşlarınızda aynı durumla karşı karşıya kalıyor. 

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Gratis'in 'Gift' diye bir özelliği bulunmuyor ve bununla ilgili kanuni işlem de başlatıldı. 

Gratis adı kullanılarak gönderilen whatsapp mesajı; 

"Hey, GRATIS isimli firmanın bu teklifiyle ilgilenebileceğini düşündüm. Yalnızca sınırlı bir süre için geçerli ve yalnızca birkaç yüz adet kupon kaldı. Ben kendiminkini aldım bu nedenle sen de hala yapabiliyorken kendininkini al

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