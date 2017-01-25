Heyecanı azalmayan Başkan: Üzülmez

Tanıdığımda siyasetin tamamen dışında bir işadamıydı. Hep takdir ettim, hep güvendim. 2009’da kendisi en azından Kartepe Belediye Başkanı olacakken, İzmit Belediye Meclisi üyeliğini ve Nevzat Doğan’ın yanında çalışmayı kabul edince, aslında şaşırmıştım. Ama 2009-2014 döneminde İzmit Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak hem staj yaptı, hem Nevzat Doğan’ın başarısında çok önemli rol oynadı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’den söz ediyorum. Çok fazla üzerine gelindi. Çok yıpratılmak istendi. FETÖ’cülükle falan ilgisi yoktur. Zeki adamdır, hesap adamıdır. Titizdir, dürüsttür. Hepsinden önemlisi çalışkan adamdır.

Uzun süredir görüşmemiştik Hüseyin Üzülmez ile. Pazartesi günü ziyarete geldi. Geçen hafta sonu Ankara’da AK Parti Kocaeli zirvesi toplanmış, ilçe belediyelerinin performansı masaya yatırılmıştı. O toplantıya sunulmak üzere bir faaliyet raporu hazırlamış. Bana da getirdi. Göreve geldiği 2014 yılı mart ayından bu yana Kartepe’de yapılanları tek tek, uzun uzun anlattı.

Hüseyin Üzülmez, öyle Belediye Başkanlığı havası atan, etrafına afra tafra yapan, kendisini çok mühim ve her göreve layık gören tiplerden de değildir. Bu nedenle O’nunla sohbet güzeldir, keyiflidir.

Kartepe Belediye Başkanı, kalın faaliyet raporunu önüme koydu. Tek tek ilçede yapılanları anlattı. Şunun altını çizmek lazım. Bizim şehrimizde, hatta belki Türkiye’de Belediye Başkanlığı yapmanın en zor olduğu bölge Kartepe’dir. Çok farklı tarzda insanların barındığı, çok fazla ve hemen hepsi birbirinden kopuk duran yerleşim alanının bulunduğu, geniş ve sorunlu bir alandır Kartepe. Orada dengeleri tutmak, orada herkesi memnun etmek çok, ama çok zordur.

Kartepe Belediyesi’nin kendi projeleri var. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılması gereken, devletin ilgili bakanlıkları ile yapılması gereken işler var. Hepsini bir kitapta toplamış Üzülmez.

TELEFERİK İHALE AŞAMASINDA

Önce Kartepe zirvesi için teleferik konusunu konuştuk. Artık bu işin geri dönülemez noktaya geldiğini, ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını anlattı. Kartepe’de teleferik önce Derbent’teki Poligon alanından Kuzuyayla’ya çıkacak. Ayağının bulunduğu Derbent Poligon alanında yeni bir otel yapılacak. Teleferiğin ulaşacağı Kuzuyayla bölgesinde de yeni kayak ve kış tatil merkezi kuruluyor. Green Park’ın zirvedeki tekeli kırılacak.

Başkan Üzülmez, Kocaeli’de en çok asfalt satın alan, kendi Fen İşleri üzerinden en çok yatırım yapan Belediye olduklarını anlattı. İlçede Büyükşehir’in yaptığı altyapı işlerinin olması gerekenden yavaş gidişi hakkında biraz dedikodu yaptık. Özellikle Balaban Bölgesi’ndeki insanları çok üzdüklerini kabul etti, “Ama emin ol, Kartepe Belediyesi olarak bizim bir hatamız olmadı” dedi. Kartepe zirvesine ulaşımı sağlayan iki yeni yol tamamlanmış. 18 tane yeni park yapılmış. Pek çok kültür evi, kurs merkezi, hizmet binası tamamlanmış. Başkan Üzülmez, “İlçede her yerleşim alanında küçük mezarlıklar vardı. Ama ilçenin ortak bir mezarlığı yoktu. Kartepe ilçesine Karayolları’ndan arazi kazandırdık. Yeni ilçe mezarlığı yakında hizmete giriyor” dedi.

Spor tesisleri yapılmış. Bisiklet yolları, yeni yürüyüş yolları. Yeni Belediye Hizmet Binası ve kent meydana projesi hızla ilerliyor. Üzülmez, Ankara’daki toplantıda özellikle Bakan Fikri Işık’tan büyük destek aldıklarını söyledi. Cengiz Topel Havaalanı konusunda hâla umutlu. Sapanca Gölü kenarını su sporları merkezi haline getiriyor. Salim Dervişoğlu Caddesi’nin duble hale getirilmesi ve Köseköy’e kadar alternatif ulaşım yolunun yapılması, D-100 üzerinde battı çıktılı Köseköy kavşağı projesi, Büyükşehir’in işleri. Bunların da ihale aşamasına geldiğini anlattı. Kartepe Belediyesi sosyal yardım uygulamalarında da öncü Belediye. Üzülmez özellikle “Alo Evlat” hattı uygulaması ile haklı olarak övünüyor. Kartepe’de yalnız yaşayan ve desteğe muhtaç bir yaşlıysanız, “371 11 71” numaralı telefonu arıyorsunuz. Belediye ekipleri her türlü ihtiyacınızı karşılıyor.

Daha çok iş yapmış Kartepe Belediyesi. Hepsini yazmaya kalksam, sayfalar almaz. Ama hepsinden önemlisi, Hüseyin Üzülmez’in heyecanını hiç kaybetmemiş, hatta arttırmış olması. Siyasetten öyle büyük beklentileri de yok. Yegâne amacı, görevde bulunduğu süre içinde Kartepe’ye bir şeyler kazandırmak ve yıllar sonra bile, “Bunu Hüseyin Üzülmez yaptırmıştı.” dedirtebilmek. Kartepe’nin de Hüseyin Üzülmez gibi bir değere sahip çıkması gerekiyor.

Kartepe Belediye Başkanı, ilçede yapılanları ve yapılacakları anlattı

Pepe’nin referandum öngörüsü

Pazartesi günü büyük keyif aldığım ziyaretlerden biri de eski Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe’nin ziyareti oldu.

Hep yazıp, çiziyorum ya. Eski İzmit çok farklıydı. Eskiden bu şehirde siyasetçi-gazeteci ilişkileri başta olmak üzere, bütün kişisel ilişkiler çok daha kaliteli, çok daha güzeldi. Osman Pepe siyasette genç bir il başkanıyken, ben çaylak bir gazeteciydim. Siyasi görüşleri de, dünya görüşü de birbirinden tamamen farklı bir siyasetçi ve bir gazeteci. Zaman zaman Pepe ile Sirmen’in arasında kaldım. Bazen birbirimize kızdığımız da olmuştu. Ama birbirimizi tanıdıkça, güvendik, sevdik, inandık. Hâla Sayın Pepe İzmit’e geldiğinde bana da uğrar. Çok samimi konuşuruz. Pazartesi günü de biraz dedikodu yaptık. Günümüzün basına tahammül edemeyen, kendisini çok önemli sanan siyasetçilerinden yakındım. “Takma kafana” dedi. “Hepsi gelir geçer”.

Pepe ile konuşma fırsatı bulunca, yaklaşan referandumu sordum. Osman Pepe benim tanıdığım siyasi öngörüsü en yüksek kişilerden biridir. Referandum için şöyle dedi:

“Şimdiden bir oran veremem. Ama Anayasa değişikliğinin rahat bir çoğunlukla kabul edileceğine inanıyorum. Türkiye’yi güzel günler bekliyor.”

Pepe, referandumla ilgili propaganda sürecinde de devrede olacak. Referandumda çıkacak sonucun, büyük oranda MHP tabanının tavrına bağlı olduğunu söyledi. “MHP tabanının Genel Başkan Bahçeli’ye ne kadar uyacağı, sonucu belirleyecek” dedi. Saadet Partisi tabanının kesinlikle “Hayır” vereceğini düşünüyor. “CHP bu süreçte hırçınlığını sürdürürse, evet oylarının oranı artar.” değerlendirmesi yaptı.

Pepe’yi sohbetin ardından kapıya kadar geçirirken asansörde, “Abi gel 2019’da Büyükşehir’e aday ol. Nasıl olsa yine bir AK Partili seçilecek. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı olsan, bu şehri uçurursun” dedim. Pepe ters ters baktı, “Ben seni dost biliyorum, sen benim başıma iş açmaya çalışıyorsun.” dedi.

Kocaelispor konusunda yüreği yaralı. “Bizimkiler yanlış yaptı” diyebiliyor. Bir Kocaelispor maçına Pepe ile birlikte gitmek konusunda sözleştik. Bu kentte hep en önemli siyasi rakibi Sefa Sirmen olmuştu. Pepe sohbetin bir yerinde, “Sefa Sirmen’in bu yaşında gördüğü muamele beni çok üzüyor. Siyasette her türlü çekişme vardır. Ama düşmanlık olmamalıdır.” dedi.

Söz bir ara Fikri Işık’a geldi. Işık’ın Büyükşehir adaylığını sordum, “Neden olmasın. Bence yakışır. Ben arkadaşlara hep söylüyorum. Günümüzde en güçlü adam Fikri Işık’tır. Adamın tankı, topu, savaş uçağı, harp gemisi var. O’nun karşısında kim durabilir?”