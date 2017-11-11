Heykel önüne araç parkı yoğunluktanmış

Wes Hotel yönetimi, o akşam Cheers Roof’un açılışı nedeniyle araç yoğunluğu olduğunu, İzmit Belediyesi’nden ihaleyle 3 yıllığına kiraladıkları alanın dışındaki yerlere de, gelen misafirlerin mağdur olmaması adına vale hizmeti veren firma personelinin inisiyatifiyle araç konulduğu belirten açıklama yaptılar. Kendi isimleri geçmemesine rağmen, belediye alanını usulsüzce kullanıyormuş algısı yaratıldığı iddiasında bulunan Wes Hotel yönetimi, “Atatürk Heykeli’nin bulunduğu alanın anlam ve öneminin her zaman bilincindeyiz” şeklinde görüş bildirdi.



