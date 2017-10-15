HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ; NEDEN ACABA?     

İnsanoğlu olarak bazen öyle şeyler yapıyor ve söylüyoruz ki inanın kendimiz bile farkında değiliz. Aslında bilerek yaptığımız ve söylediğimizden değil. Ama biraz düşündüğümüzde enteresanlığımız hemen ortaya çıkıyor. Bakın şimdiye kadar hiç merak ettik mi acaba? Aşağıdaki yaptıklarımızı veya söylediğimiz sözler için ne dersiniz…

Neden acaba trafikte bozulan bir otobüsün yolcuları bizim otobüsümüze aktarıldığında herkes onlara mülteciymiş gibi bakar?

Neden acaba her gördüğümüz dünya haritasın da hemen Türkiye'yi bulmaya çalışırız? Millet olarak dünyada kaybolma kompleksimiz mi vardır?

Neden acaba insanlar birbirlerine sarılınca sağa - sola sallanırlar?



Neden acaba öğrenciler ilköğretimin beşinci sınıfına kadar öğretmenlerine "öğretmenim" diye seslenirken altıncı sınıfta bir anda " hocam " diye seslenmeye başlarlar?



Neden acaba sınavlarda "4 yanlış bir doğruyu götürür" şeklinde bir uygulama ile öğrenciler cezalandırılırda "4 doğru bil, bir doğru da bizden" deyip ödüllendirilmezler.

Neden acaba insanlar kapalı bir alandan yağmur yağan bir alana çıkınca kafalarını öne eğerler? Yağmura duyulan saygıdan mıdır yoksa ondan tırstığımız için midir?

Neden acaba dükkanını kapatıp giden bir esnaf, dükkanının kapısına "10 dakika sonra geleceğim" diye yazar, ne zaman gittiğini nasıl bilebiliriz?



Neden acaba televizyona çıkan insanlar kendilerini Türkiye''deki bütün insanların izlediğini zannedip “şu an 70 milyon bizi izliyor” deyip böyle bir hisse kapılılar.



Neden acaba insanlar birine selam söylerken gözlerinden öperim derde. Kimse kimseyi hiç gözünden öpmüş müdür?

Neden acaba bazı gençlerimiz şirin bir hayvancağız gördüklerinde "inanmıyorum!" derler, inanılmayacak olan nedir?



Neden acaba yüzme zayıflatır derler de balinalar niye öyledir? Bir yerde hatamı yapıyorlar acaba!

Neden acaba dolmuşlardaki fiyat tarifelerinde en kısa mesafe "indi-bindi" olarak tabir edilir? Önce inilip sonra mı binilir? Bu işte bir terslik yok mudur?

Neden acaba bulmacalarda boru sesinin karşılığı hep "ti"dir? Bulmacaları hazırlayan arkadaşlar hiç "ti" diye ses çıkaran boru görmüşler midir?



Neden acaba satılık araba ilanlarında "doktordan temiz araba" diye yazılır? Doktorların hipokrat yemininde "arabamı temiz kullanacağım" şeklinde bir madde mi vardır?

Neden acaba bir ilanda okuma yazma bilmeyenler halk evine başvurup kurslara katılmak için kayıt yaptırsınlar diye yazar da. Okuma yazma bilmeyenler bunu nasıl okuyacaktır diye. Hiç düşünmezler mi?

Herkese iyi pazarlar…