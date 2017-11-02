Hiç düşünmem; gözü kapalı emanet ederim

Kocaeli Birlikspor’da Cem Sinan Vergül’ün istifasının ardından gözler, takımın başına kimin getirileceğine devrildi. Başkan Erhan Yılmaz’ın, “Öncelikle düşüncemiz yerli bir isim” tespitinin son derece doğru olduğu görüşündeyim. Kuşkusuz bu kentte Birlikspor’un teknik sorumluluğunu yapabilecek birçok isim var. Ancak, en isabetli, en idealini bulmak gerekir. Bunun için de belli kriterlere bakılmalı. Futbolcuları iyi tanıyor mu, takımı daha önce izlemiş mi; gençlerin dilinden, halinden anlayabilecek, onlara bir şeyler katabilecek mi, vs vs. Tüm bu faktörleri gözümün önünde getirdiğimde benim aklıma ilk gelen isim Necip Öztaş.

ONUN GİBİSİNİ AZ GÖRDÜM

Şimdi birileri, adamın ya, birlikte program yapıyorsun ya, bunun için Öztaş diyorsun diyecek. Kesinlikle ondan değil. Babamın oğlu olsa, işin ehli görmesem asla önermem, öne çıkarmam. Sonuçta bir kişiye kefil oluyorsun, inandığın, güvendiğin biri olmalı o kişi. Evet, Necip Öztaş’ı çok iyi tanıyorum. Bunca yıllık meslek hayatımda onun kadar mesleğini seven, mesleği için gerekeni yapana az rastladım. Pek çok teknik adam, evinde oturmuş kendisine teklif yapılmasını, armut pişsin ağzıma düşsün diye beklerken, Necip Öztaş, sürekli sahadadır. Profesyoneli amatörü, genci yaşlısı nerede maç varsa, oradadır.

MÜTHİŞ BİR DONANIM

Bir günde tek maç izlediğini göremezsiniz. Oradan oraya koşturur. Zaman zaman günde 3-4 maç izlediği bile olmuştur. Nerede bir yetenek varsa, notunu alır. Her takımla ilgili donanımlı bilgiye sahiptir, futbolcuların neredeyse ayakkabı numarasını bilir. Kocaelispor, Kocaeli Birlikspor ve Derincespor’da alt yapı koordinatörlüğü yaptı. Onlarca futbolcunun üzerinde emeği vardır. Kocaelispor’da 2.Lig dönemi A takımda kısa süreli olsa da çalıştı. 2.Lig’de Kasımpaşaspor’u, 3.Lig’de Mecidiyeköyspor’u çalıştırdı. Amatör kümenin elit takımlarında önemli işler yaptı. Kursları, seminerleri hiç ihmal etmedi, hatta tümüne koşar adım gitti. Yıllardır UEFA Pro lisansı vardır. Teknik donanımı müthiştir.

PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ

Bunun dışında Birlikspor özelinde, mevcut futbolcu kadrosunu çok yakından tanır. Pek çoğu zaten onun talebesidir. Ayrıca takımın birçok maçını da izlemiştir. Arada konu ettiğimizde mevcut kadrodaki futbolculardan hep övgü ile söz etmiş, “Bu takım ligde kalır” yorumları yapmıştır. Sözü fazla uzatmayalım. Ben zaten şaşkınım. Böylesi donanımlı, sürekli sahada olan, kendini geliştiren bir teknik adam neden boşta kalır, yorumculuk yapar diye sürekli kendime sorarım. Bu soruya inanın bir cevap bulamıyorum. Buradan Kocaeli Birlikspor Başkan ve yönetimine sesleniyorum. Kimi getirelim, hangisi uygun olur diye bence fazla düşünmeyin, kafa yormayın. Gözü kapalı takımı Necip Öztaş’a emanet edin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Artık takdir sizin.

Güler ile ilgili paylaşım

Çorum Belediyespor tribün lideri Erdoğan Zembil, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş. Dikkatimi çekti, okuduğumda hoşuma gitti. Bunu köşemde kullanmalıyım dedim. Zembil, Kocaelispor tribün lideri Enver Güler’den övgü ile bahsediyor, “Böylesi temiz kalpli biri tribünlerde 100 yılda bir çıkar, sahip çıkın” diyor. Lafı uzatmıyor, Erdoğan Zembil’in paylaşımıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

İŞTE ERDOĞAN ZEMBİL’İN PAYLAŞIMI:

“Hafta sonu oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR- BÜYÜK KOCELİSPOR ve de Enver Güler ve taraftarlarını onurla gururla misafir ettik. Bu dostluk inanın skorun bile önüne geçmiştir. Efendi, mütevazı kişiliğiyle Çorum tribünlerinin gönlünde taht kurmuştur ve de ömür boyu bu dostluk böyle devam edecektir. Kendisinden Allah razı olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun Enver Başkanın. Kocaelispor severlerden isteğim, bu insan sarrafı gibi güzel insana sahip çıkın; küstürdüğünüz an böylesi temiz kalpli birisi tribünde 100 yılda bir çıkar. Bir tribün lideri izledim Çorum’da, önce taraftarlarını en son adama kadar stadyuma aldı, en son tribüne kendisi geçti. Bu sevdadır, bu emektir. Lütfen yardımcı olun Başkana. Bütün Türkiye’nin özlediği 41000’ e oynayan Büyük KOCELİSPOR; yine o fotoğrafı Türkiye’ye vermelidir. Bundan sonraki maçlarda Kocaelispor’a başarılar dilerim. Yazacak çok şeyler var da; Çorum’dan selamlar saygılar Büyük Kocaelisporlu kardeşlerime”

Şafak Çiloğlu’nun vefatına çok üzüldüm

Dün sabah işe gelirken, sosyal medyadan Haşmet Belen’in paylaşımından öğrendim acı haberi. Belen, yakın dostu Şafak Çiloğlu’nun vefat ettiğini yazmış, bir de çocuğuyla birlikte Fenerbahçe tribünlerinde çekilen fotoğrafını paylaşmış. Okuduğumda şok oldum, çok üzüldüm. 90’yı yıllarda Arslanbey Özyapıspor amatör kümede fırtınalar estirirken, Şafak Çiloğlu kulübün her şeyiydi. O dönemin öne çıkan amatör kulüp yöneticilerinden sevgili Nurettin Arıcan bizi tanıştırmıştı. Çok oturup konuşmuşluğumuz, amatör sporun sorunlarıyla dertlendiğimiz günler olmuştur.

UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞEMİYORDUK

Sadece isim sponsorluğu oldukları Arslanbey’e değil, sıkıntı çeken diğer kulüplere de destek verir, sosyal sorumluluk projelerine katılıma özen gösterirdi. Son derece karakterli, kültürlü biriydi, tam bir beyefendiydi. Onunla sohbet etmek gerçekten bir keyifti. Özyapı şirketi sıkıntılar yaşayınca kulüpten desteğini çekmek zorunda kaldı. Şafak Çiloğlu da oradan ayrılıp, başka bir firmaya geçti. Spor yöneticiliğinden ayrıldıktan sonra pek görüşemez olmuştuk. Bir iki kez karşılaştık, ayaküstü sohbetler ettik. Genelde Nurettin Arıcan ile bana selam gönderir, ben de aynı şekilde gönderirdim.

HİZMETLERİ UNUTULMAYACAKTIR

Bir ara oturup dertleşelim diye planlarımız vardı ama kısmet değilmiş. Doğrusu rahatsız olduğundan da haberim yoktu. Bir süredir kanser tedavisi gördüğünü öğendim. Yaşattık kendisiyle. Genç denilebilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Dün dostumuzu Yahyakaptan Camii’nden son yolculuğuna uğurladık. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine, sevenlerine sabırlar versin. O, bir döneme damgasını vuran, önemli başarılar elde eden Arslanbey Özyapıspor’un en büyük mimarıydı. Gerek ilimiz amatör futboluna, gerekse Arslanbey kulübüne hizmetler unutulmayacaktır.