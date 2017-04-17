Hiç kimse bu ülkeye güvenini yitirmesin

Öncelikle ve altını çizerek belirtmek isterim. Bu yazı dün saat 18.00 sıralarında yazılmıştır. Yani referandumla ilgili sonuçlar üzerinden yayın yasağının kalkmasından hemen sonra, henüz oyların yüzde 35 civarı sayılmışken yazılıyor.

Sabah uyandığımızda, sonuçlar tamamen değişmiş olabilir. Tabii bu çok uzak bir ihtimal. Yazı kaleme alınırken, tablo büyük ölçüde ortaya çıkmış görünüyordu.

Referandumdan beklenmedik bir sonuç çıkmadı. Görünen o ki, Anayasa değişikliği için yüzde 60’ın biraz altında EVET oyu çıkıyor. Yani Türkiye yeni bir döneme, yeni bir yönetim şekline geçiyor. Hiç kimsenin bu tablodan çok büyük bir yılgınlık hissetmemesi, hiç kimsenin bu ülke ile ilgili umutlarını yitirmemesi gerekiyor. Çünkü Türkiye dün yine çok büyük bir olgunlukla çok önemli bir demokrasi sınavı vermiştir ve bence ortaya çıkan bu tablo, sonuçların rakamlarla ifadesinden çok daha önemlidir.

TAYYİP ERDOĞAN’IN ÖNEMLİ BİR ZAFERİ

Elbette sonuçlar netleştikten sonra, bugünden itibaren siyasi tartışmalar, yorumlar yapılacaktır. Ancak bence tartışılmaz bir gerçek var. Bu tabloya bakıp, hiç kimse kendisine pay çıkartmaya kalkmasın. Bu tamamen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferidir. Verilen EVET oylarının tamamı, Erdoğan’a verilmiş oylardır.

Eğer Sayın Cumhurbaşkanı, dün itibariyle tarihe gömülen anayasaya uygun biçimde tarafsız olarak kalsaydı, eğer Cumhurbaşkanı, bu Anayasa değişikliğinin arkasında bu denli kararlı durmasa, bu kadar çok asılmasaydı, kesinlikle böyle bir sonuç çıkmazdı.

Şimdi kendi ilçesinde EVET oyları yüksek çıkan belediye başkanları, teşkilat başkanları; kendi mahallelerinde yüksek oy çıkan muhtarlar bile sonuçları sahiplenmeye kalkacaklardır. Kimse birbirini de, kendisi de aldatmasın. Zafer, tek başına Sayın Erdoğan’ın zaferidir.

HALK ÇOK OLGUN DAVRANDI

Dün sabah saat 09.00 gibi evden çıkıp, Alikahya İlkokulu’na (2020) numaralı sandığa oy kullanmaya gittim. Okul çevresi o saatte dolmuştu. Halkın ilgisi muhteşemdi. Avrupa’da, AB’de bir demokratik yarışta halkın bu kadar yüksek katılımını göremezsiniz.

Referandum öncesi siyasiler ortamı bu denli germiş olmalarına karşın, halk son derece olgun davrandı. Özellikle ilimizde en küçük bir tartışma olmadı. EVET oyu verenler ile HAYIR oyu verenler, kardeş gibiydiler. Birbirleri ile şakalaştılar. Oylarını kullandılar, insanların bir kısmı evine çekildi, bir kısmı pikniğe, gezmeye gitti.

Oy kullandıktan sonra şehri dolaştım. Referandum öncesi propaganda konusunda ezici bir farklılık vardı. Bütün billboardlarda, bütün afiş panolarında EVET pankartları asılıydı. Büyük binalara dev EVET bayrakları asılmıştı. Hepsi cumartesi gecesinden toplanmış. Bir tane bile propaganda afişi bırakılmamış ve yasaya tam bir saygı gösterilmiş.

Bu da büyük bir olgunluktur.

ÖNGÖRÜLERİM HAKLI ÇIKTI

Referandum öncesi birkaç öngörümü ortaya koymuştum.. Birincisi, katılımın çok yüksek olacağı yönündeydi. Bu gerçekleşti. Bu yazının yazıldığı saatte görünen tabloya göre, Türkiye genelinde EVET oyları yüzde 60’ın biraz altında kalacak. HAYIR oyları, yüzde 40’ın biraz üstünde kalacak. Elbette gönül ister ki, bir Anayasa değişikliği yapılıyorsa, yüzde 70’lerin, 75’lerin üzerinde toplumsal mutabakat sağlansın. Ama sonuç böyle çıktı diye, tartışılır olduğu da söylenemez., Tablo, halkın büyük çoğunluğunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği gibi düşündüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle, sonucun tartışılması da abes olur.

Benim bir başka öngörüm bu referandumda Kocaeli’deki EVET oyu oranının, Türkiye genelindeki EVET oyu oranının altında kalacağı yönündeydi. Bu öngörüm tam olarak gerçekleşmedi. Ama her zaman AK Parti’nin ilimizdeki oy oranı, Türkiye genelindeki oy oranının 5-6 puan üzerinde olurdu. Bu defa öyle değil. Kocaeli genelinde belki 1-2 puan yüksek olacak. İzmit’te ise, EVET’ler yüzde 50’nin üzerine çıkmakla birlikte, Türkiye genelindeki oranın altında kalacak.

KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ

Önümüzdeki tabloya bakıp, yerelde kazanan veya kaybedenden söz edemeyiz. Ancak, son 1 Kasım genel seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin ilimizdeki toplam oyu yüzde 65’in üzeriydi. Bu kez bu rakama ulaşılamadı. AK Parti ne kadar fire verdi, MHP ne kadar fire verdi tartışılacaktır. Doğrusu ben özellikle ilimizde AK Parti seçmeni içinden daha yoğun kayıp bekliyordum. Belli ki o kadar kayıp vermediler. MHP’nin çok kaybettiğini ve mevcut teşkilatların çok başarısız duruma düştüğünü söyleyebiliriz.

AK Parti teşkilatları ve AK Partili belediyeler ise, gerçekten çok özverili çalıştılar. Aslında HAYIR oyuna yakın gözüken pekçok AK Parti seçmenini son anda geri çevirdiler. Bölgemizdeki Kürk kökenli vatandaşların da, Güneydoğu Bölgesindeki Kürt kökenli vatandaşlar kadar dik duramadıkları söylenebilir.

Ortaya çıkan bu tablo, HAYIR için tek başına mücadele eden CHP lideri Kılıçdaroğlu açısından başarısızlık olarak gösterilemez. Ama, MHP lideri Bahçeli’nin de bu tablodan sonra, koltuğunu koruyabilmesi beklenemez.

Şimdi AK Parti’de kongreler başlayacak. Eminim, sonuçların AK Parti kongrelerine de yansımaları olacaktır.

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Türkiye, bugünden itibaren yeni bir yönetim biçimine geçiyor. Aslında 2019 yılı kasım ayındaki seçime kadar-erken seçim olmazsa- değişen fazla bir şey olmayacak. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine yeniden üye olacak, yeniden Genel Başkan olacak. Şimdi önümüzdeki aylarda yüzlerce yeni yasanın çıktığını göreceğiz. Artık seçim kanununu, siyasi partiler kanunu değiştirmemiz lazım.

Kimse, bu değişimi ülkenin sonu, demokrasinin sonu gibi görmesin. Belki de gerçekten ülkemiz için her şey daha iyi olabilir. Umarım, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir döneme gireriz. Bu sonuçlara bakarak bir öngörümü daha belirtmek isterim: Görünen o ki, 2019 kasım ayındaki seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan açısından bir sıkıntı yok. Ama 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlerde ilimizde önemli değişikliklerle karşılaşabiliriz. İstediklerini almış olmalarına rağmen, bu tabloya dikkatli bakınca, hem ilimizdeki, hem Ankara’daki AK Partililerin kendilerinden olmayanlara karşı biraz daha anlayışlı davranacaklarını, bir gün bu desteğin biteceğini akıllarından hiç çıkartmayacaklarını tahmin ediyorum.