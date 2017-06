Hiç kimse merak etmesin

Oğuzhan, Kadir Gezer, Erol, Şenol geçen sezonki kadroda yer alıp da, yeni sezonda kesin olmayacak isimler. Kaleci Kılıç’ın durumu belli değil; onun dışında sözleşmesi biten isimlerle ilgili bir sorun yaşanacağını sanmıyorum. Hamza başta olmak üzere Kadir Öge ile Yusuf teklifleri kabul ederler, Sinan da bırakma kararını bir yıl erteler diye düşünüyor, hatta buna inanıyorum. Bu durumda 4 firemiz olacak. Biri, yani Kadir Gezer banko isimler arasındaydı. Oğuzhan, forvette iyi bir alternatifti, 1.5 sezonluk istatistikleri de çok iyiydi. Erol ile Şenol’un da iyi birer yedek olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda güç eksikliğinden söz edilebilir. Ancak kayıp öyle aman aman boyutlarda değil. Dolayısıyla endişeye kapılacak bir tablo yok.

BASKIDAN KURTARMAK İÇİN

Diyenler olabilir madem öyle Başkan Bahri Yavuz neden yapılanmadan, ligde kalma hedefinden söz ediyor diye. Bir kere üç yıl üst üste final oynayan bir takımdan söz ediyoruz. Bu durum yönetim, taraftar, teknik ekip, futbolcu, herkes üzerinde büyük baskı yarattı. Başkan bu mesajı verirken, öncelikli olarak takımı bu baskıdan uzaklaştırmak istiyor. Kesinlikle doğru bir bakış açısı. Sonra Başkan Yavuz, gelecek planlamasına bağlı olarak artık gençlere daha çok şans verilmesini, onların kazanılmasını istiyor. Geçen üç sezon yarışırken bunları yapamadık, gençleri adeta görmezden geldik. Bu sezon öyle olmayacak. Mümkün olduğunca genç yetenek forma giyecek. Ümit Metin Yıldız yarışma baskısından, kaybetme korkusundan gençlere bakamadı. Bu sezon Başkan Yavuz’un bu net mesajından sonra gençlerle daha yakından ilgilenecektir.

GÜNAYDIN BOŞA KONUŞMAZ

Alt yapı koordinatörümüz Aydın Günaydın işini seven ve iyi yapan biridir. Öyle olmasına rağmen pek öyle göz önünde olmayı sevmez, iddialı konuşmaz. Geçen günkü sohbetimizde camiaya bir mesaj verdi; “Giderlerle ilgili kaygılanmayın, gençler onları aratmaz” diye. Kimileri abarttığını falan düşünmüş olabilir ancak Günaydın’ı tanıyanlar bu sözlerin boşuna söylenmediğini bilirler. Sonra çok önemli bir nokta. Sadece kaynak kendi alt yapımızla sınırlı değil. Antalya’daki Akademi Ligi finalleri izlenmiş ve öne çıkan futbolcular not edilmiş. Önemli kulüplerin alt yapılarından isimler var listede. Transferleri gerçekleşirse, önemli kazanım olacak. Yakın bir tarihte o futbolcuların kimler olduğunu da öğreneceğiz. Başkan Yavuz’un altını çizdiği gibi her sezon aşağından 2-3 ismi kadroya dahil etmeli, bu şekilde yol almalıyız.

Özetle Başkan Yavuz’un yeni sezona dair yapılanma, alt yapıya önem verme mesajı gelecek planlamasının dışında beklentiyi düşürüp takım üzerindeki baskıyı azaltmak içindir. Yoksa Kocaelispor’un hedefsiz olması gibi bir durum söz konusu değildir. Hiç kimse merak etmesin gençlerle takviye edilecek mevcut kadromuz yeni sezonda iyi işler çıkartacaktır.

Hizmet edenlere vefa göstermek

Hakemler Derneği’ni kurama hizmet eden yaşayan efsaneler adına turnuva düzenleyip, vefa gösterdiği için kutlamışken, benzer bir organizasyona imza atan Derince Birlikspor’u es geçersek haksızlık ederiz. Herkese hakkını teslim etmeliyiz, başka türlüsü bize yakışmaz. Evet, Derince Birlikspor yönetimi kulübe geçmişte hizmet verip ebediyete göçenlerin adına, anısına ramazan aylarında turnuva düzenliyor. İkincisi sona erdi. Öncelikle bu yılki turnuvaya adı verilen merhum İbrahim Erkul’a gani gani rahmet dileyelim.

TEŞEKKÜRLER DERİNCE BİRLİKSPOR

Kendisini tanıma şansım olmadı ama oğlu İsmail ile yıllara dayanan samimi bir dostluğumuz var. Bir dönem radyo programları yapmıştı, epeydir saha komiseri olarak amatör futbolun hizmetinde. Son derece aktif bir kardeşimiz. Çok da iyi bir Kocaelispor taraftarı. Sıklıkla basın tribününde görüşüyoruz. Babasını genç yaşta kaybetmiş, İsmail kardeşimize de Allah’tan sabırlar diliyorum. Derince Birlikspor Başkanı Yakup Deniz ve yönetimine gösterdikleri vefa örneği için teşekkür ediyorum.

YAKUP DENİZ ÇOK İYİ DÜŞÜNMÜŞ

İnsanları vefatlarından sonra yaptığı hizmetlerle anmak da, yaşarken o vefayı göstermek de önemlidir, değerlidir. Hakemler Derneği, Derince Birlikspor Kulübü vefanın sadece İstanbul’da bir semt veya meşhur bir boza adı olmadığını gösteriyorlar. Yakup Deniz’e ayrıca bir teşekkürüm de olacak. Kapanış töreninde küçükler ve büyükler kategorilerinde ilk ikiye giren takımların futbolcularına bayram harçlığı dağıtmış. Çok iyi düşünmüş, çocukları, gençleri sevindirmiş. Sağ olsun, var olsun.

Demirer mazeret bildirmiş

Dün köşemde, “Bayramlaşma töreninde düşündüren tablo” başlıklı yazımda ilgisizliği ve Antrenörler Derneği’nin temsilcisi olmamasını konu etmiştim. TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı sevgili Remzi Demirer aradı, açıklama yaptı. Demirer derneğin haksız bir şekilde hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

“Mümkün olduğunda bu gibi etkinliklere bizzat katılıyorum. Olmadı, mutlaka yönetimimden Cengiz Dinar veya başka bir arkadaş derneğimizi temsil ediyor. Öncelikle kupa töreni ve iftar buluşmasında dernek adına Cengiz Dinar, Göksel Argun ve birkaç arkadaş oradaydı. Bayramlaşma töreni programını ASKF ile birlikte yaptık. Başkan Murat Aydın ile uygun olan saati kararlaştırdık. Bu doğrultuda 750 tane üyemize mesajla davet gönderdik. Murat Aydın’a ailemle tatile gideceğimi ve törene katılamayacağımı söyledim. Kurumumuz adına Cengiz Dinar orada olacaktı. Ancak tam evden çıkarken, misafirleri gelmiş. Törende katılan antrenör arkadaşlarımız var. Sonuçta onlar dernekten gelen davet üzerine katılım gösterdiler. Bir art niyet veya tepki söz konusu olamaz”

Sevgili Remzi Ağabeye açıklaması, gösterdiği duyarlılık için teşekkür edelim. Bir sorun olmadığına sevindik. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki bayram buluşmasında amatör spor ailesine yakışır kalabalık ve tüm taban birliklerinin başkanlarını orada görme istediğimizi yineliyorum.