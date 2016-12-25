Hiç yılbaşı havasına giremedik

Bugün, 25Aralık Pazar.. 2016 yılının son haftasına giriyoruz. Gelecek pazar günü takvimler değişecek, 2017 yılına adım atacağız.

2016 yılı ülkemiz için, Dünya’mız için, kentimiz için çok sıkıntılı geçti. Çok acılar yaşadık. Korkularımız oldu. Trafik sıkıştı, yollar kapandı, dükkanlar kapandı. Aslında hepimiz bir an önce 2016 yılından çıkıp, yeni umutlarla yeni bir yıla girmek istiyoruz.

Ama yılbaşına bir hafta kala, hiç yılbaşı havası yok. Tamam, yılbaşı bizim bayramımız değil. Ama bir önemli değişimin adı. Koskoca bir yılı geride bırakıp, yeni bir yılı gireceğiz. yeni umutlar yeşerecek içimizde.

Her yıl yılbaşı yaklaşırken ÇINAR ekibi olarak İzmit’teki eğlence yerlerinin programlarını, menülerini toplamaya çalışır, siz okurlarımıza topluca sunardık. Bu yıl yapamadık. Çünkü ilimizde yılbaşı gecesi neredeyse hiç program yok.

Büyükşehirleri, Kıbrıs’ı geçin. Afyon’da, Kayseri, Konya, Denizli’de bile beş yıldızlı oteller özel yılbaşı programı düzenliyor, ünlü sanatçılar sahne alıyor. Bizim şehrimizde, sanki hiç yılbaşı yokmuş gibi bir hava var. Öyle görünüyor ki, kent halkının tamamına yakın bölümü yılbaşı gecesini evlerinde televizyon önünde geçirecekler.

Şehir merkezinde de bir alışveriş telaşı yok. Hafta sonları büyük AVM’ler biraz hareketleniyor. Ama kuru kalabalık. İnsanlar dükkan dükkan dolaşıyor, her ürünü elliyor, fiyat etiketine bakıyor. Alışveriş yok.

Bugün 25 Aralık... Kabus gibi geçen 2016 yılındaki son pazar günü. Gelecek pazar yıl 2017 olacak. Yani, 2016 bitiyor. Haydi biraz hareket. Haydi biraz neşelenin. İçinde bulunduğunuz şartlar ne olursa olsun, bakın yeni bir yıl geliyor, içinizde umut olsun..

Her koşulda, her şart altında hayatı sevmek lazım. Hayatı sevmek için, sevdiğiniz insanlarla hayatı paylaşmak lazım.. Bir yılı bitirip, yeni bir yıla girmeye hazırlanmak da bütün bunları yapmak için bir fırsattır. Bugünden bütün okurlarımın yeni yılını kutluyorum. Umarım, 2016’dan 2017’ye geçtiğimiz gece bir de bembayaz bir kar örtüsü ile karşı karşıya kalırız.