KESK’e bağlı Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin yeni başkanı Hicran Turan mazbatasını aldı.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda kongreye katılanların oylarını alarak başkan seçilen Hicran Turan bugün Kocaeli Adliyesi’ne gideren İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur’un elinden aldı. Mazbata törenine yeni yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

KARANLIK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaptığı konuşmada, “Arkadaşlar yeni bir dönem başladı. Kocaeli Eğitim Sen olarak görev devralma sırası bize geldi. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin durumu çok kötü. Karanlık günlerden geçiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu göreve talip olduk, sıra bize gelmişti. Mazbatalarınızı aldıktan sonra göreve başlayacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI