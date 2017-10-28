Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Hidayet Sezer vefat etti
Hidayet Sezer vefat etti

Hidayet Sezer vefat etti

İzmit Sapakpınar Mahallesi Sapakpınar Merkez Mevkii Küme Evleri No:24’de oturan  eski çiftçilerden merhum Kemalettin Sezer’in eşi Hidayet Sezer(85) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

A+A-

4 çocuk annesi olan Hidayet Sezer’in cenazesi Sapakpınar Köy Camii'nden alınarak Sapakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.