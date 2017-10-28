Hidayet Sezer vefat etti
İzmit Sapakpınar Mahallesi Sapakpınar Merkez Mevkii Küme Evleri No:24’de oturan eski çiftçilerden merhum Kemalettin Sezer’in eşi Hidayet Sezer(85) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi olan Hidayet Sezer’in cenazesi Sapakpınar Köy Camii'nden alınarak Sapakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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