Himmet yoksa Samanyolu izle!

FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturmada tanık olarak dinlenen işadamı Mahsun Uslu, örgütün 1,5 milyon liralık himmet talebini kabul etmeyince “Bundan böyle Samanyolu TV’yi daha dikkatli izlersin” diye tehdit edildiğini anlattı.

FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik Kocaeli Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, tanık olarak ifade veren iş adamı Mahsun Uslu, örgütün kendisinden zorla milyonlarca lira himmet aldığını, himmet vermeyi reddettiği zaman operasyona maruz kaldığını anlattı. Bursa imamı Cansun Sarıyıldız'ın kendisine, “Arnavutluk'taki örgüt faaliyetleri için her ay düzenli olarak 140 bin avro vermeniz gerekiyor' dediğini söyledi. Bu görüşmeden sonra yaklaşık 3 milyon lira ödediğini belirten Uslu, kendisinden tek seferde 1 milyon 500 bin avro para istediklerini de anlattı.



1 MİLYON LİRA İSTEDİLER



Teklifi reddetmesinden sonra kendisine ve ailesine yönelik operasyon yapıldığını ifade eden Uslu, şöyle devam etti: “4 ay tutuklu kaldım. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon kapsamında evimde arama gerçekleştirildi. Beni, eşimi ve çocuklarımı televizyon karşısına oturtan polis Samanyolu TV'yi açarak, 'Bundan öyle bu kanalı daha dikkatli izlersin' dedi. Emniyet'e getirildiğimde ise komiserim diye hitap edilen şahıs bana, 'Yalova'nın sözünü dinlemiş olsaydın bunların hiçbirisi senin başına gelmezdi 'dedi." Uslu, ifadesinde belirttiği komiser ve polisi fotoğraflarından teşhis etti. Bu şahsın, Komiser Yardımcısı Şeref Gökkaya olduğu ortaya çıkarıldı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK