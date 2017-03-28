Hipodrom’da Kartepe koşusu

Sarımeşe Hipodromu’nda TJK’nın kış programı koşuları devam ediyor. Bugünkü programda “Kartepe Koşusu” bulunuyor.

BAKALIM KİM GELECEK

Sarımeşe Hipodromu’nda daha önce yapılan Valilik Kupası, Büyükşehir Kupası, İzmit Kupası yarışlarına ilimiz yetkilileri kupa vermek için bile gitmemişti. Kartepe Koşusu bugünkü programın 4’üncü koşusu olacak ve saat 17.00’de başlayacak. 97 bin TL ikramiyeli koşuya 4 yaşındaki 6 safkan Arap atı katılacak. Koşu, 1700 metre mesafede koşulacak. Kartepe Koşusu sonunda en azından kazanan atın sahibine kupasını vermek için Kartepe Kaymakamı veya Belediye Başkanının katılıp, izlemesi bekleniyor.