Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca...

25 Ekim Çarşamba günü İzmit Malta Mahallesi'ndeki bir eve demir parmaklıkları makasla kesip giren hırsızlar ortalığı talan ettikten sonra çalacak bir şey bulamayınca vatandaşın 10 bin TL'lik televizyonu çalıp kayıplara karıştılar.

UYURKEN YAKALANDILAR

Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Asayiş Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu sabaha karşı İzmit'teki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler şüpheliler T.D, F.B, L.A.'yı uyurken yakalayıp gözaltına aldılar. Aranma kaydı olan şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ