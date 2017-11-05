Hırsızlar çelik kasa çaldı

Olay, Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesi’nde bulunan bir otomotiv firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gece geç saatlerde iş yerinin kapısını kıran hırsız yada hırsızlar içeride bulunan çelik kasayı aldı. Bu sırada 2 adet televizyonu alan hırsızlar, daha sonra taşımakta zorlanınca bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çalınan çelik kasanın içerisinde yaklaşık 3 bin 500 TL nakit para ile 12 bin liraya yakın çek ve senet olduğu öğrenildi.

Binali ASLAN