Hırsızlar çelik kasa çaldı
Körfez'de meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı
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Olay, Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesi’nde bulunan bir otomotiv firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gece geç saatlerde iş yerinin kapısını kıran hırsız yada hırsızlar içeride bulunan çelik kasayı aldı. Bu sırada 2 adet televizyonu alan hırsızlar, daha sonra taşımakta zorlanınca bırakarak kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çalınan çelik kasanın içerisinde yaklaşık 3 bin 500 TL nakit para ile 12 bin liraya yakın çek ve senet olduğu öğrenildi.
Binali ASLAN
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