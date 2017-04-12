Hırsızlığın böylesi! 23 ayrı adliyede hırsızlık yapmışlar

Kocaeli Adliyesi'nde bulunan baro odasında ve icra müdürlüklerinde 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen hırsızlık eyleminde, şikayetçiler R.Ç., A.D., R.İ.K., B.K.K ile B.K.'nin içerisinde paraları ve kimlikleri bulunan cüzdanları ile ayrıca şikayetçi R.Ç.'nin cep telefonu, şikayetçi B.K.'nin ise 1600 TL parası ve 2 adet çeyrek altını çalınmıştı.

TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğince mobese kameraları, PTS kayıtları ve diğer güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği, İstanbul ilinden şüpheli T.A. tarafından kiralanan 34 RA ... plakalı araçla Kocaeli’ye geldikleri, T.A.nın hırsızlık eylemi esnasında kiraladığı araçta beklediği tespit edildi. T.A. isimli şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığı ve bu olayları E.A. isimli kişi ile birlikte gerçekleştirdiği anlaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerindeki eşgal bilgileri ile Polnet fotoğraflarının karşılaştırılması sonucunda hırsızlık eylemini yapan kişinin E.A. İsimli şüpheli olduğu tespit edildi.

ÇANAKKALE’DE YAKALANDILAR

Yapılan Teknik ve Fiziki Takip sonucu şüpheliler E.A. ve T.A.'nın 10 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Adliyesinde Hırsızlık eylemi planladıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyon sonucu, E.A. isimli şüpheli, üzerinde taşıdığı K.C. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile birlikte Çanakkale Adliyesi girişinde, T.A. isimli şüpheli ise suçta kullanmayı planladığı araç ile birlikte Çanakkale Adliyesi civarında yakalanıp, her iki şüpheli de gözaltına alınarak ilimize getirildi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan sorgulamada; E.A. isimli şüphelinin 23 tanesi farklı adliyelerde gerçekleştirdiği hırsızlık suçu olmak üzere toplam 28 adet; T.A.nın ise hırsızlık eyleminden 3 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi. Hastane, 20 ayrı adliye ve diğer kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler E.A. ve T.A., Kocaeli Adliyesi'ndeki hırsızlık olayından sonra, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandıktan sonra Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Kocaeli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.