Hırsızlık için otomobil satın aldılar! Ödeyemeyince de...

İzmit ve Körfez ilçelerinden 4 ayrı evden hırsızlık yaparak kayıplara karışan ve vatandaşların kabusu haline gelen ev hırsızı olduğu ileri sürülen 2 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da düzenlenen başarılı operasyonla yakalandılar.

60 BİN TL DEĞERİNDE ARAÇ SATIN ALMIŞLAR

İddialara göre, İstanbul’dan 60 bin TL değerinde bir araç satın alan A.G (33) ile yanındaki O.K (24) isimli şüpheliler, İzmit ilçesine gelerek bir evden 50 TL, başka bir evden kol saati, altın kolyeler, yine 3. Evin kapısının göbek kısmını kırınca apartman sakinlerinden birinin geldiğini fark edince kaçtılar.

Körfez ilçesinde ise bir evden yine 2 tablet ve 300 TL para çalınınca kayıplara karıştılar. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeleri ile birlikte yaptıkları teknik takip çalışmanın ardından A.G ile O.K isimli 2 şüpheliyi İstanbul Esenler ilçesindeki kaldıkları adrese yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

OTOMOBİLİ GERİ VERDİLER

İki şüpheli gözaltına alınmasının ardından sorguları yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. A.G’nin 15 adet hırsızlıktan, O.K’nin ise 22 adet hırsızlıktan kaydı olduğu, ayrıca hırsızlar ilginç yönteme baş vurarak kiralık değilde satın aldıkları aracı hırsızlık yapacakları noktanın yaklaşık 500 metre uzağında bırakarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi. İki zanlının 60 bin liraya satın aldıkları otomobili, geri verdikleri de tespit edildi. İfadeleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ