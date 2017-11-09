Hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, ilçede 4 market ve 3 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, hırsızlık olayıyla ilgili M.Ş. ve T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.